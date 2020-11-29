إيناس الدغيدي ترد على بسمة وهبة بشأن "شيخ الحارة": نجاحي مختلف

أوضحت المخرجة إيناس الدغيدي حقيقة الخلاف بينها وبين الإعلامية بسمة وهبة بسبب برنامج شيخ الحارة، وردا على ما قالته الإعلامية بسمة وهبة عن تقديمها لبرنامجها "شيخ الحارة".

أكدت المخرجة إيناس الدغيدي إن تقديمها لبرنامج "شيخ الحارة" جاء بالصدفة، وأنها كانت تتصل بطارق نور، وهو صديق مقرب لها ولزوجها الراحل، لتسأله عن شيء ما، فسألها إن كانت تريد تقديم البرنامج.

وخلال استضافتها في برنامج It's Show Time، أكدت إيناس الدغيدي أنها تحب وتحترم قناة "القاهرة والناس" وتحب التعاون مع طارق نور لذا رحبت بالفكرة خاصة أنها كانت واثقة من أنها ستقدم شيئا جيدا.

وعن بسمة وهبة، قالت "الدغيدي"، إن البرنامج وقت تقديمها له كان ناجحا، والموسم الماضي من البرنامج نجح أيضا، والجمهور استقبله بشكل مختلف لذلك جاء نجاحه مختلفا.

يذكر أنه في منتصف الشهر الجاري انتقدت بسمة وهبة تقديم المخرجة إيناس الدغيدي لبرنامج "شيخ الحارة" في شهر رمضان الماضي.

وقالت بسمة في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" إن برنامج "شيخ الحارة" فكرتها وإرثها وابنها الذي وضعت فيه تفاصيل خلطتها السحرية، لافتة إلى أن البرنامج لا يمكن أن يرضي الجمهور بدون أن تقدمه هي، ووعدت جمهورها بأن تطل عليهم في رمضان المقبل ببرنامج يشبه "شيخ الحارة" ببصمتها.

وهنأت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها على "إنستجرام" صديقتها المقربة المخرجة إيناس الدغيدي، بتكريمها برئاسة لجنة التحكيم في مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ36، وكتبت: "مبروك لصديقة عمري المخرجة الرائعة إيناس الدغيدي.. أجمل وأجرأ المخرجات.. مبروك التكريم ورئاسة لجنة التحكيم.. أكملي مسيرتك بفكرك التنويري وقوة شخصيتك.. أعتز بصداقتك وبالأفلام التي قدمتها معك.. برافو أنوسة".

وأبدت الدغيدي سعادة بالغة إزاء تكريمها من مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ36.