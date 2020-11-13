إلهام شاهين تهنئ إيناس الدغيدي: مبروك لأجمل وأجرأ مخرجة

هنأت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها على "إنستجرام" صديقتها المقربة المخرجة إيناس الدغيدي، بتكريمها برئاسة لجنة التحكيم في مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ36.

وكتبت إلهام، "مبروك لصديقة عمري المخرجة الرائعة إيناس الدغيدي.. أجمل وأجرأ المخرجات.. مبروك التكريم ورئاسة لجنة التحكيم.. أكملي مسيرتك بفكرك التنويري وقوة شخصيتك.. أعتز بصداقتك وبالأفلام التي قدمتها معك.. برافو أنوسة".

وأبدت الدغيدي سعادة بالغة إزاء تكريمها من مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ 36.

وقالت "الدغيدي" في ندوة تكريمها من مهرجان الإسكندرية إنها تعتبر هذا التكريم تثمين لمسيرتها الفنية، مضيفة: "يمكن بهرب من الموضوع ده لإنه بيحسسني إني كبرت، بس أنا جية لابسة مقفول النهاردة".

وقدمت "الدغيدي" مخرجا شابا يدعى "نور"، حيث خصص مشروع تخرجه وقت دراسته بمعهد السينما عن سينما إيناس الدغيدي، مضيفة أنها لم تتردد في الموافقة على هذا المشروع.

ووجهت الشكر لإدارة المهرجان على تقديرها واختيارها لرئاسة لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، وكذلك تكريمها، مؤكدة أن التقدير أمر مهم للغاية لصناع السينما، خاصة إذا كان من مهرجان كبير وعريق بحجم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

يشار إلى أن المخرجة إيناس الدغيدي تخرجت في المعهد العالي للسينما عام 1975، وعملت في البداية كمساعد مخرج في عدة أفلام منها "أفواه وأرانب" عام 1977، لتخرج فيلمها الأول "عفواً أيها القانون" عام 1985، ثم تتوالى بعد ذلك أعمالها والتي شاركت في بعضها بالتأليف مثل فيلم "مذكرات مراهقة" عام 2001، أو بالتمثيل مثل فيلم "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990، ومن أبرز أعمالها أيضاً كمخرجة "لحم رخيص"، "دانتيلا"، "استاكوزا".