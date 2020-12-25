فحص 547 ألف سيدة بمبادرة «100 مليون صحة» بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن فحص وعلاج 547 ألفا و410 سيدة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إجمالي عدد السيدات التي تم إجراء الفحوصات الطبية لها، خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، بلغ 547 ألفا و410 سيدة بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة، مؤكدا على استمرار فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية، منسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية، مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم، من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوي، حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل إشاعات وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.

وكانت مديرية الصحة بالمحافظة، قد شنت حملات تفتيشية ورقابية على الصيدليات والمنشآت الطبية، بالتعاون مع الجهات المعنية، للتأكد من صلاحية الأدوية المعروضة على المواطنين، وفرض الرقابة على سوق الدواء والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المستشفيات والصيدليات وكافة المنشآت الصحية، لإحكام الرقابة على منظومة القطاع الصحي وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لظهور جائحة كورونا.