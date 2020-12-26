كورونا ترجئ عقد عمومتي غرفتي الشركات السياحية والفنادق للعام المقبل

تباين واضح فى مواقف الغرف السياحية الـ 5 بشآن إقامة الجمعيات العمومية العادية لمناقشة الموازنة والحساب الختامى عن عام 2020.

ففى الوقت الذى أرجأت فيه غرفتا شركات السياحة والمنشآت الفندقية عقد جمعيتهما العمومية لهذا العام، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد والخوف من التجمعات، قررت غرفتا السلع السياحية والمنشآت والمطاعم السياحية إقامتهما هذا العام .

عمومية «السلع السياحية» حضرها 15 فردا

وقال على غنيم، رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية أن الغرفة أجرت الجمعية العمومية العادية لها يوم 23 ديسمبر الماضى، وأقرت الموازنة والحساب الختامى للغرفة عن عام 2020، فضلا عن الموافقة على خطط وأنشطة الغرفة خلال العام المقبل، بعد حضور نحو 15 عضوا لمراسم الجمعية التى عقدت بأحد الفنادق بمحافظة القاهرة من مجموع نحو273 عضوا كان يحق لهم حضور الجمعية العمومية وهم المسددين لرسوم الاشتراك بالغرفة خلال العام الحالي.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اثناء انعقاد الجمعية، موضحا ان الغرفة أصرت على عقد الجمعية كالمعتاد نظرا لقلة عدد الحضور وسهولة تطبيق كافة اجراءات التباعد.

فيما تعقد غرفة المطاعم والمنشآت السياحية جمعيتها العمومية يوم الاثنين المقبل بأحد القاعات المكشوفة، وقال عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إنه تم توجيه الدعوة لكل المطاعم السياحية والكافيتريات أعضاء الغرفة لمناقشة الموازنة والحساب الختامى والأنشطة التى قامت بها الغرفة خلال العام الحالى وعرض خطط عمل الغرفة خلال عام 2021.

الأخذ بقرار الحكومة بتأجيل عموميات الأندية «بالمثل»

ومن جهته كشف مصدر بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن السبب الرئيسى لعدم عقد عموميتى غرفتى الفنادق وشركات السياحة هو الخوف من الازدحام وانتقال الفيروس بين الحضور خاصة أن حضور أعضاء الجمعيتين سيتعدى الـ 500 عضو بكل جمعية، وهو ما لا يتوافق مع اشتراطات عقد الاجتماعات والتى تنص على أن يكون الحضور يمثلون نحو 50% من السعة الاستيعابية للقاعة المقام بها الاجتماع، موضحا أنه لا توجد قاعة بالفنادق المصرية تتسع لمثل هذا العدد مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى، إضافة إلى أن الغرفتين أخذتا قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء القاضى بتأجيل عقد أي جمعيات عمومية للأندية ومراكز الشباب لمدة 6 شهور«بالمثل»، لافتا إلى أنه لا توجد أية مشكلة فى تأجيل الجمعية وسيتم عقدها العام المقبل فى نهايته وفقا للقانون أو فى أى وقت تحدده الغرفتان بعد موافقة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار، موضحا أن القانون لا يسمح بعقد تلك الجمعيات «أون لاين».