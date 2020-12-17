غرفة المنشآت السياحية: عقد الجمعية العمومية العادية 28 ديسمبر

تعقد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية في 28 ديسمبر الجاري جمعيتها العمومية العادية برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة بأحد القاعات المكشوفة وذلك للنظر فى تقرير مجلس إدارة الغرفة عن العام الحالى 2020، واعتماد الميزانية العمومية للعام المالى 2019 / 2020 ، والموازنة العامة للعام المالى 2020 / 2021.

تغيير المسمى رسميا إلى غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

وقال عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الجمعية العمومية، قد اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لعقدها بحيث تصل نسبة المشاركة نحو 50 % من الطاقة الاستيعابية للقاعة وفقاً للقواعد المحددة لعقد الاجتماعات فى الأماكن المفتوحة، وأن الجمعية ستبحث تغيير مسمى الغرفة من «غرفة المنشآت السياحية »، إلى «غرفة المنشآت والمطاعم السياحية»، كما سيتم أيضاَ استعراض تقرير مجلس الإدارة والجهود التى تمت خلال الفترة السابقة وخاصة التى واكبت انتشار فيروس كورونا، وما قدمه مجلس الإدارة من أعمال لصالح الأعضاء .

الغرفة تستعرض أعمالها خلال عام 2020

وأضاف المصرى، أن الغرفة قد قامت فى إطار دعم أعضائها وللظروف التى تمر بها الدولة والآثار والتداعيات التى تسبب فيها فيروس كورونا بتخفيض قيمة اشتراك المنشآة بالغرفة بنسبة 50 %، فى إطار المساندة لهم وفى ظل تراجع الإيرادات إما بسبب الغلق الإجبارى كإجراء احترازى للمنشآت والمطاعم، أو بسبب تخفيض نسبة التشغيل إلى 50 % من سعتها طبقاً لتعليمات مجلس الوزراء.

وتابع: أن الغرفة قامت بإعفاء بعض المنشآت السياحية المغلقة بعد التأكد من ذلك من وزارة السياحة من عدم تشغيلها وتقسيط أشتراكات الغرفة للبعض الآخر وعلى الأخص فى منطقة الأقصر عن أعوام 2017 و 2018 و 2019، وفى مدينة العريش من الأعــوام 2018 و 2019 و2020 نظراً للظروف الصعبة الحالية.

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن العام الحالى 2020 ورغم ما واجه صناعة السياحة من تحديات كبيرة لم تشهدها من قبل، إلا أن الغرفة رغم هذه الظروف فقد نجحت بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، واتحاد الغرف السياحية، والجهات ذات الارتباط المشترك مع السياحة، ونشاط الغرفة، فى تحقيق العديد من المكتسبات والإنجازات، منها الحصول على موافقة وزير القوى العاملة على دفع مرتبات العاملين المؤمن عليهم من صندوق إعانات الطوارئ للعمال الدفعة الأولى، والحصول على موافقة وزير القوى العاملة على صرف الدفعتين الثانية والثالثة من صندوق إعانة الطوارئ، وقد تم صرف الدفعة الأولى بالفعل لكل المتقدمين وإعادة فتح باب التقدم لصرف الدفعة الأولى من صندوق الطوارئ لمن لم يتم التقديم فى الدفعة الأولى. بالإضافة إلى العمل على ضمان تنفيذ تعليمات معالى وزير السياحة والآثــار بضرورة الاحتفاظ بالعمالة المدربة والتأكيد على صرف حقوق العاملين طرف المنشأة واستلام كافة مستحقاتهم كاملة.

كما أن الغرفة قد قامت بإجراء الاتصالات اللازمة لإعادة تشغيل المطاعم السياحية بعد اجتماعات مضنية وجهود حثيثة وبتأييد وزير السياحة وتفهمه لمعاناة المنشآت السياحية وافق رئيس الوزراء وأصدر تعليماته بتشغيل المطاعم السياحية بـ 25 % من الطاقة الاستيعابية حتى الساعة 10 مساءاً من 1 / 7 / 2020 إلى 25/ 7 / 2020 - ثم 50% حتى الساعة الثانية عشر مساءاً من26/ 7/ 2020 حتى تاريخه. إلى جانب تجديد مدة تأجيل المستحقات التأمينية لقطــاع الســياحة بدون حساب مبالغ إضافية بالنسبة لقطاع السياحة والمنشآت الفندقية حتى 30 سبتمبر 2020، والعمل على إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2020 بالإعفــاء من سداد الضريبة العقارية حتى نهاية عام 2020 .

وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أنه قد تم تشكيل لجنة لتسهيل القروض الخاصة المقدمة من البنوك بمبادرة البنك المركزى وللقروض الميسره وشروط الأستفاده منها بفائدة 5% ( 60% للمرتبـــات و 40% للمصاريف الأخرى ) بعد أن كانت ( 85% للمرتبات و15% للمصاريف الأخرى ) وبدون دراسة إئتمانية وبضمان من وزارة المالية.

وألمح إلى أنه فى إطار التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ، وبموافقة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار فقد تمت الموافقة على تخفيف الأعباء عن مستأجرى الكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية ومنحهم تخفيـــض النســـــبة الإيجارية بنســـبة 50% على مســـــتأجرى الكافتيـريات بالمتاحف والمواقع الأثرية عن شهر مارس 2020 ، والإعفاء التام بالنسبة لشهري إبريل ومايو 2020 ،مع اعتبـــار فتــــرة غلق المتــــاحف والمواقع الأثـــرية فتـــرة توقف إجبارية يتم إضافتها بعد عودة العمل إلى مدة التعاقد. وذلك تخفيفاً للآثار الأقتصادية لفيروس كورونا على مستأجرى البــــــازارات والكافتيريات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الاعلى للآثار.

وأكد المصرى، أنه فى إطار الإرتقاء بمستوى الخدمة السياحية المقدمة بالمطاعم والمنشآت والكافتيريات السياحية الأعضاء بالغرفة فقد تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية منها 17 دورة تدريبية متنوعه تخرج منها 276 متدرب، ودورة أغذية ومشروبات لمدة أسبوع بالتجمع الأول بعدد 16 متدرب، وتنفيذ 8 دورات تدريبية عن كوفيد 19 بعدد 156 متدربا .

وأشار عادل المصرى ، أنه فى إطار التكافل الاجتماعى لأعضائها فقد قرر مجلس الإدارة الغرفة إضافة ميزة على مميزات صندوق التكافل لأعضاء الجمعية العمومية وذلك بتطبيق قواعد لجنة التكافل الأجتماعى على المصابين بفيروس كــورونا وصرف مبلغ 50% من قيمه فاتورة المستشفى بحد أقصى 20 ألف جنيه للمسـتفيد والذى سدد اشتراك لجنة التكافل حتى 30/3/2020 مع إضافه الأوبئة التى تغطيها لجنة التكافل الأجتماعى للغرفة حيث تم تخصيــص مبلغ 500 األف جنيه من حساب لجنة التكافل لتغطية هذا البند.

وقـامت الغرفــة بصرف مبلغ وقدره 273246.74 جنيه على المستحقين فى حالات الحريق والسرقة، وتعويضات الوفاة، و مصاريف العـــلاج والعمليات الجراحيـة.