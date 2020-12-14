رغم الإعلان عن عقدها.. عموميات الغرف السياحية في انتظار موافقة الوزير

حالة من الجدل تسيطر على الغرف السياحية بشأن عقد الجمعيات العمومية العادية لهذا العام من عدمه، حيث ينص جدول أعمالها على مناقشة الموازنة والحساب الختامي عن عام 2020 والخطط المستقبلية للعام المقبل، في ظل انتشار فيروس كورونا والخوف من أية تجمعات.

وقال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ان الغرفة أرسلت خطابا إلى المستشار القانوني لوزارة السياحة والآثار، للاستفسار منه عن إمكانية عقد الجمعية العمومية العادية للغرفة خلال الأيام القليلة المتبقية من العام الحالي أم سيتم تأجيلها لوقت آخر.

وتابع، "تعليمات مجلس الوزراء بإرجاء عقد الجمعيات العمومية حاليا، التي تم تطبيقها على الأندية ومراكز الشباب، جعلتنا نخاطب وزارة السياحة لمعرفة هل سيتم تطبيق تلك القرارات علينا أم لا؟".

وأضاف لـ"الوطن" أنه حال وافقت الوزارة على عقد الجمعية، فإن الغرفة ستبحث عن مكان مفتوح لعقد الجمعية العمومية، تستطيع من خلاله تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد التباين الاجتماعي على الحاضرين.

وأشار إلى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية يبلغ أكثرمن 1350 منشأة جميعها، سيتم دعوتها لحضور الجمعية لمناقشة الموازنة والحساب الختامي عن العام الذي ينتهي خلال أيام، ومعرفة خطط وأنشطة الشركة للعام الجديد، موضحا أن القانون يمنع إقامة العمومية "أون لاين" عبر أية تطبيقات إلكترونية.

الفنادق: ننتظر رأى السياحة

ومن جهته، قال هشام الشاعر، عضومجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة لم تحدد يوما معينا لعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة، موضحا أن الغرفة في انتظار وصول رأي وزارة السياحة لتحديد عقد الجمعية العمومية من عدمه، مشيرا إلى أن الموازنة جاهزة وتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني للأعضاء ليكونوا جاهزين لمناقشتها خلال الجمعية.

السلع السياحية: عموميتنا 23 ديسمبر

بينما أوضح على غنيم، رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية، أن الجمعية العمومية للغرفة تحدد لإقامتها يوم 23 من الشهر الجاري بأحد فنادق محافظة القاهرة الكبرى، موضحا أن قرارتأجيل عقد الجمعيات العمومية خاص فقط بالأندية ومراكز الشباب ولا ينطبق على الغرف السياحية.

يشار إلى أن الجمعيات العمومية للغرف السياحية، وعددها 5 غرف، بالاضافة إلى اتحاد الغرف السنوية، تقام سنويا خلال النصف الثاني من شهرديسمبر من العام، ويصوت خلالها أعضاء كل جمعية على موافقتهم من عدمه على الميزانية المقدمة من الغرفة بعد أن يتم مناقشتها أثناء الجمعية.