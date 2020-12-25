ضبط مركز للدروس الخصوصية به 150 طالبا بحي شمال المنيا

أجرى الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، ظهر اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضمن خطة المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم خلال الجولة ضبط مركز للدروس الخصوصية به 150 طالبا بحي شمال المدينة، وتم غلق المركز وتحرير محضر بالواقعة وتحويله للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن.

وقال نائب المحافظ، إن هناك تكليفات من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخالفين لتنفيذ التعليمات الصادرة عن القيادة السياسية للدولة ووزارة الصحة والسكان، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مع الحرص على توحيد الجهود في ظل الظروف التي تمر بها البلاد للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وشدد محافظ المنيا على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة الحالة العامة للمطاعم والمقاهي والكافتيريات، وعلى الأماكن التي يتردد عليها المواطنين، مع استمرار الحملات على مراكز الدروس الخصوصية بهدف القضاء على التجمعات للحد من انتشار العدوى.

وكان محافظ المنيا، قد وجه خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال تنظيم العديد من الجولات الميدانية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكانت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، قد نظمت حملات الرش والتطهير لكافة المصالح الحكومية ومكاتب البريد والبنوك ومقر الوحدة المحلية بنطاق المركز، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حملة لتنفيذ أعمال الرش والتطهير للشوارع والميادين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال الرش والتطهير بالشوارع والميادين والأحياء الداخلية بنطاق المركز، وأجرت كذلك الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملة لتنفيذ أعمال الرش والتطهير لمقر الوحدة المحلية والشوارع والميادين.

وأعلنت الوحدة المحلية لمراكز المنيا وديرمواس ومطاي، عن تنفيذ أعمال الرش والتطهير لكافة المنشآت الحكومية والمستشفيات وعلى كافة الأماكن التي يتردد عليها المواطنون.