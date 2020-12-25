الأعلى نموا رغم كورونا.. قطاع الاتصالات يحقق 108 مليارات جنيه

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2019-2020 ناتجا محليا يقدر بنحو 108 مليارات جنيه مقابل نحو 93.5 مليار جنيه في العام السابق، وذلك بمعدل نمو بلغ نحو 15.2% خلال العام الجاري، ليكون بذلك أعلى قطاعات الدولة نمواً رغم جائحة كورونا.

وبحسب وزارة الاتصالات، بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 48.1 مليار جنيه خلال عام 2019-2020 مقابل 35.4 مليار جنيه في عام 2018-2019 بنسبة زيادة قدرها 35%.

وبلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالى للدولة نحو 4.4% خلال عام 2019-2020 مقابل 3.8% فى عام 2018-2019.

وقدر حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات لعام 2020 بنحو 4.1 مليار دولار مقابل 3.6 مليار دولار لعام 2019 بزيادة 13%.