لأول مرة فى تاريخه.. عمرو دياب يصدر ألبومين فى أقل من 10 أشهر

بعد ساعات قليلة، يطلق النجم عمرو دياب ألبومه الغنائي الجديد «يا أنا يا لأ»، عبر المنصات الإلكترونية وقناته بموقع الفيديوهات يوتيوب وعبر إحدى خدمات شركات الاتصالات المصرية.

ويعد هذا الألبوم هو الثاني رسميا لعمرو دياب فى عام 2020، بعد أن كان قد أطلق فى شهر فبراير الماضي ألبوم «سهران» الذى تضمن 16 أغنية، وقد أنتجته شركة ناي، وتضمن 12 أغنية جديدة و4 أغنيات قديمة.

اما ألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لأ" سيتضمن 14 أغنية على حسب ما أعلنت شركة الاتصالات الخاصة بـ«دياب».

والألبوم الجديد يتعاون فيه عمرو دياب مع عدد كبير من الشعراء مثل أيمن بهجت قمر، تركي آل الشيخ، تامر حسين، بهاء الدين محمد، خالد تاج الدين وأحمد المالكي أما ألحان أغنيات الألبوم الجديد فستكون من نصيب خالد عز، محمد يحيي، عزيز الشافعي، شريف الغندور، والتوزيع الموسيقي يشارك به كل من أسامة الهندي وعادل حقي والماسترينج موزع بين عادل حقي وامير محروس.

يذكر أن «دياب» لم يقم من قبل بطرح ألبومين رسميين كاملين فى عام واحد، حيث سبق أن طرح ألبومين فى عام 1993 من بينهما ألبوم ميني وكان ذكريات الذى تم طرحه قبل وفاة والده وتضمن أغنيات قديمة وطرح فى العام ذاته ألبوم "أيامنا".

يذكر أن عام 2020 كان عاما مميزا للفنان عمرو دياب على صعيد الأغنيات حيث طرح أكثر من أغنية سنجل جديدة خلال نهاية العام من بينها أغنية "يا بلدنا ياحلوة" وأغنية "أماكن السهر" التى حققت ما يقرب من 40 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بالإضافة إلى أغنية "مالك سهران" التى قدمها دياب بالتعاون مع الشاعر السعودي تركي آل الشيخ، بالإضافة إلى أغنية "أهي أهي" التى قدمها مع النجمة اليونانية إيريني بابادوبلو.