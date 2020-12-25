فيديو: BMW توضح كيفية استخدام وظيفة التثبيت التلقائي للفرامل

نشرت الشركة الألمانية BMW المصنعة للسيارات الفارهة، فيديو على قناتها الرسمية عبر يوتيوب، ضمن سلسلة فيديوهات دليل BMW وتوضح من خلاله كيفية استخدام وظيفة التثبيت التلقائي في سيارات BMW.

وأوضحت الشركة خلال الفيديو من خلال برنامج BMW How-To كيفية استخدام وظيفة التثبيت التلقائي لفرامل الانتظار؛ حيث يتم استخدام فرامل الانتظار لمنع انقلاب السيارة أثناء وقوفها.

بالإضافة إلى ذلك، يتوفر التعليق التلقائي في سيارات BMW مع ناقل حركة Steptronic. ويوفر النظام المساعدة من خلال الضغط على الفرامل وتحريرها تلقائيًا، على سبيل المثال في حركة المرور المتقطعة أو منع السيارة من التراجع على الأرض المنحدرة.

ولتفعيل التعليق التلقائي، يجب أن تكون السيارة في حالة الاستعداد للقيادة، من خلال الضغط على الزر الموجود في وحدة التحكم الوسطى، ويضيء مؤشر LED. في مجموعة العدادات، يضيء مصباح المؤشر باللون الأخضر (AUTO H). بمجرد تعشيق الفرامل، يتم تأمين السيارة من الانقلاب بمجرد أن يضيء ضوء المؤشر باللون الأخضر.

وللقيادة يتم الضغط على دواسة الوقود، وتحرير الفرامل تلقائيًا وينطفئ مصباح المؤشر الخاص بفرامل الانتظار؛ وعند تعليق السيارة عن طريق التعليق التلقائي وإيقاف تشغيل حالة الاستعداد للقيادة أو الخروج من السيارة، يتم تعشيق فرامل الانتظار تلقائيًا، ويتحول مصباح مؤشر فرامل الانتظار من اللون الأخضر إلى الأحمر.

جدير بالذكر أن الشركة نشرت في وقت سابق فيديو آخر توضح من خلاله كيفية اختيار الوكيل المفضل لدى السائق في حالة استخدام تطبيق My BMW، عند الحاجة إلى صيانة السيارة، لدى الوكيل المعتمد؛ ويبلغ وكيل خدمة BMW المختار من خلال مكالمة BMW Teleservice التلقائية، عبر الإنترنت.