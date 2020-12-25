عماد الدين حسين: مصر لم تعانِ من تراجع معدلات النمو بالرغم من كورونا

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة "الشروق"، إنه بالرغم من تراجع معدلات النمو على مستوى العالم جراء جائحة كورونا، كانت مصر إحدى الدول القلائل التي حققت معدلات نمو إيجابية و5 دول أخرى، وذلك بسبب الجهد المبذول في البنية التحتية التي قامت بها القيادة السياسية خلال الفترة الماضية، وهي من الإنجازات التي قامت بها الحكومات المتعاقبة على مصر.

"حسين": طريق شبرا بنها الحر خفف معاناة المواطنين

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الجمعة في مصر» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أن طريق شبرا بنها الحر قد ألغى عددًا كبيرًا من الطرق التي كان يعاني المواطنون بشكل دائم من تكدسها، كما وفر الكثير من الوقت والجهد وراحة البال.

"حسين": «السيسي» يؤكد دائمًا وجوده بجانب العمال

وأوضح أن تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي كل أسبوع لمتابعة مشروعات الطرق والكباري على مستوى الجمهورية يقدم بها الدعم المعنوي للعمال وتأكيدًا منه على كونه معهم في كل أعمالهم التي يقومون بها من أجل رفعة مصر وتنمية المشروعات بها.