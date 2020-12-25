تركيب أعمدة إنارة بجبانات جنوبي بورسعيد بمشاركة مجتمعية

ركب حي جنوب في بورسعيد أعمدة إنارة بجبانات قرية العاشر بالحي، بمشاركة مجتمعية، ومن أحد رجال الأعمال الذي بدأ بجبانات المحافظة بحي الزهور.

وأشرف على عملية التركيب، أحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتوفير الخدمات لأهالي حي الجنوب، والتأكد من توافر الإضاءة الجيدة بالجبانات، ضمن الخدمات المتنوعة والطفرة التنموية التي شهدها حي الجنوب.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لرجل الأعمال سيد أيوب، لمساهمته المجتمعية الفعالة في إنارة الجبانات، وخاصة المشاركة في إنارة جبانات عزبة أبو عوف، والجبانة القديمة، بجانب المساهمة في إنارة جبانة قرية العاشر من رمضان بحي الجنوب، مؤكدا على أهمية التعاون المثمر من مختلف مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال في تحقيق أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد عقد اجتماعا اليوم لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور محمد الغندور، استشاري المحافظة، والشركات المنفذة للمشروعات، واستعرض اللواء عادل الغضبان، مع الحضور معدلات التنفيذ الأخيرة لعدد من المشروعات الجارية، التي تتم بالعديد من القطاعات بأحياء المحافظة في إطار التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في الآونة الأخيرة، ومنها ميناء بورسعيد البري، وشارع البترول والرحاب.

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالتنفيذ، والمتابعة أولا بأول للموقف التنفيذى للمشروعات، مؤكدا على تذليل كافة العقبات التي تساهم في سرعة إنجاز الأعمال الجارية.

وتطرق اللواء عادل الغضبان، للحديث عن التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر بصفة عامة، وبورسعيد بصفة خاصة في عهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، متمنيا لمصر مزيدا من الأمن والأمان والتنمية والرخاء.