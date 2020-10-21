الرياح تقتلع 4 أعمدة إنارة في أشمون بالمنوفية

اجتاحت مدينة أشمون بالمنوفية رياح شديدة، اليوم، أدت إلى سقوط أربعة أعمدة إنارة ولافتات الدعاية الانتخابية بميداني "مصر وأبواسماعيل" دون خسائر في الأرواح، فيما دفعت شركة الكهرباء بفرق فنية لإزالة الأعمدة تمهيدا لتغييرها.

كما تسببت الرياح الشديدة في سقوط شجرتين بطريقيّ زاوية بمم، وكفر السكرية بمركز تلا، دون إصابات، وأكد مصدر مسئول، أن الشجرتين سقطتا نتيجة الرياح الشديدة وجرى رفعهما لتسهيل حركة مرور السيارات والمواطنين.

وأكد أهالي قرية "كفر طبلوها" سقوط أحد أعمدة الإنارة نتيجة الرياح، ودفعت شركة الكهرباء بفريق صيانة لمراجعة الأسلاك الكهربائية حفاظا علي حياة المواطنين بالقرية.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد ذروة الطقس السيئ بداية من الجمعة وحتى الأحد المقبل، مؤكدا خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أنّ موجة الطقس السيئ ليست مثل الموجة التي حدثت في أكتوبر 2019، والذي سماه البعض بـ"منخفض حمادة".

وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ بعض المدن ستشهد سقوط الأمطار، وأنّ موجة الطقس المنتظر أن تشهدها البلاد الفترة المقبلة ليست قوية، موضحا أنّ الهيئة رصدت حالة عدم الاستقرار في الطقس قبل 10 أيام.