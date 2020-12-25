التنمية المحلية: تشديدات كبيرة على عدم الاحتفال برأس السنة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، شدد، الأربعاء، على عدم الاحتفالات أو التجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

قرار رئيس مجلس الوزراء يشمل كافة المحافظات

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الجمعة في مصر» والذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد على فضائية «MBC مصر»، أن القرار يشمل كافة المحافظات، وهو قرار عام وشامل على جميع المحافظات، ومن يخالف قرارات رئيس مجلس الوزراء بخصوص عدم الاحتفال أو التجمعات في رأس السنة تتوالي عليه الغرامات، وصولا للإغلاق في النهاية: «الغرامات المالية متدرجة، فيه منها بـ4 الآف جنيه، ومنها التنبيه لمدة 15 يوما ومتابعه التنفيذ، وقرارات أخرى الغلق لمدة 30 يوما».

القرار يشمل المحال العامة

وأوضح أن القرار يشمل المحال العامة ولكن من يقوم بإنشاء الاحتفالات في المنازل الخاصة فهو أمر يخص المواطنين، ولكن تهيب الوزارة بالمواطنين عدم الالتفاف على مثل ذلك القرار منعا لانتشار فيروس كورونا بين المواطنين، وخوفا على صحتهم.

وأكد أنه تم تخفيض قوة العمل بالوزارة بنسبة 50% حفاظا على سلامة الموظفين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما يجري التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل زيادة عدد الحملات للتأكد على ذلك.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن أول أمس، تشديده على تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، في إطار مواجهة المخالفات التي قد تقع خلال رأس السنة الميلادية، خلال أيام، وكذا مواجهة المخالفات، بخلاف وجود توجيهات واضحة وصريحة لكل الوزارات والجهات المعنية تتضمن لتجنب الغلق الكامل للمنشآت حتى لا يكون هناك آثار اقتصادية كبرى على المواطنين والدولة في آن واحد، وهو ما يجبر الجميع الالتزام بالتدابير الاحترازية وعدم الإهمال فيها.

كما أعلنت الحكومة إلغاء احتفالات رأس السنة بشكل كامل لمنع وجود تجمعات، بخلاف القرار السابق معلن من وزارة السياحة بحظر الحفلات بداخل الفنادق وكذا إلغاء الحجوزات السابقة.