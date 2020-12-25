وزير التنمية المحلية يستمع لشكاوى مواطنين خلال زيارة مفاجئة للقليوبية

استجاب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لشكاوى واستغاثات عدد من المواطنين بمدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، حول وجود كميات من المخلفات والقمامة بجوار خطوط السكة الحديد وعلى بعض المصارف والترع مما يهدد حياة المواطنين، حيث استدعى الوزيرعلى الفور رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية ونائبه، لسؤالهما عن الشكاوى.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية محافظة القليوبية، اليوم الجمعة.

والتقى وزير التنمية المحلية عددا من المواطنين واستمع إلى شكاواهم ومطالبهم، من تدني مستوى النظافة وتراكم القمامة في عدد كبير من المناطق بالمدينة، وعدم وجود صناديق قمامة، بالإضافة إلى الإشغالات.

وعلى الفور وجه اللواء محمود شعراوي، باستدعاء المعدات والسيارات اللازمة من مجلس المدينة والبدء الفوري في رفع تراكمات القمامة والمخلفات.

ونبه وزير التنمية المحلية بالتنبيه على رئيس المدينة ونائبه بضرورة المتابعة المستمرة لتلك الشكاوى والانتهاء منها اليوم، ورفع المخلفات والقمامة مرتين يوميا في المدينة، وتوفير متعهدي القمامة لرفع المخلفات وعدم تراكمها لعدم تهديد سلامة وصحة المواطنين، مع التنسيق مع المحافظة لتوفير صناديق قمامة في أماكن تراكمات القمامة والمخلفات ليقوم المواطنين بوضعها في تلك الصناديق وعدم النبش بها.

وطالب شعراوي، رئيس مجلس المدينة ونائبه، بضرورة المرور اليومي على كافة المناطق والشوارع في المدينة لمتابعة خدمات المواطنين والاستماع الي شكاواهم، والعمل على سرعة حلها وعدم الجلوس في المكاتب وتحديد يوم الأحد من كل أسبوع لعقد لقاء مع المواطنين بالمدينة.

وقدم المواطنين الشكر للوزير على سرعة تحركه والقيام بتلك الجولة لمتابعة شكاوى المواطنين علي الطبيعة وعلى أرض الواقع.

وعقب ذلك، التقى وزير التنمية المحلية مع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لاستكمال الجولة علي باقي المناطق بالمدينة، حيث تم التأكيد على ضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالاهتمام بمستوى النظافة ورفع المخلفات، خاصة في ظل الظروف الحالية وخطر الإصابة بفيروس كورونا، مع ضرورة التواجد بين المواطنين لسرعة الاستجابة للشكاوى وعدم الجلوس في المكاتب.

وخلال جولة الوزير والمحافظ، تم رصد مجموعة من المواقف العشوائية والإشغالات، وطالب اللواء محمود شعراوي بسرعة التنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الحملات لرفع أي إشغالات وعلى الفور بدأت الحملات على عدد من الشوارع والمناطق المختلفة بالمدينة لرفع أي إشغالات ومواجهة أي مواقف عشوائية بمراكز ومدن المحافظة المختلفة.

كما وجه شعراوي، بضرورة التنبيه على رؤساء مجالس المدن والمراكز بإزالة ورفع المخلفات خاصة الطبية والقمامة الموجودة على الترع والمصارف وبجوار خطوط سير القطارات في بعض المناطق بالمدينة.

وفي ختام الجولة المفاجئة، أكد شعراوي، أنه سيتم إيفاد لجنة من القطاعات المعنية بالوزارة للتأكد من عدم تكرار المخالفات والشكاوي التي تم رصدها خلال الجولة المفاجئة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تكرارها.

وأضاف أنه سيقوم بعدد من الجولات الميدانية المفاجئة خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات ورفع الإشغالات من الشوارع، التي تتسبب في إعاقة حركة المرور وسير المواطنين.

كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيهات التي لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية فيما يخص مواجهة فيروس كورونا بالإضافة إلى تقديم الشيشة.

وشدد على أهمية استنفار جميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات لخدمة المواطنين والتواجد بينهم، لسرعة التعامل مع أي شكاوي وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم إليهم وعلى رأسها تحسين مستوى النظافة ورفع القمامة أولاً بأول.