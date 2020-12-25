تبدأ من 429 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار «سيتروين C5»

أعلن الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية "سيتروين" عن قائمة الأسعار الرسمية التي تم إخطار شبكة موزعي العلامة داخل السوق المصري بها، حيث ارتفعت الأسعار بقيمة بدأت من 13 وحتى 18 ألف جنية على الفئات مختلفة التجهيزات من طراز «سيتروين C5 إيركروس» موديل العام الجديد 2021.

وترصد «الوطن» الأسعار الرسمية لسيارة سيتروين c5 والمواصفات الخاصة بها؛ حيث جاء سعر الفئة الأولى منها بـ429 ألف جنيه، والفئة الثانية بـ497 ألف جنية، والثالثة بـ 547 الف جنية.

وحسب المواصفات المعلن عنها، يتوافر موديل 2021 من السيارة بمحرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة لترية 1.6 لتر 1600cc، ينتج قوة قدرها 165 حصان، بعزم أقصى للدوران يصل إلى 240 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

فيما تتوافر السيارة بأبعاد (4.5 م للطول، و2 م للعرض، و1.6م للارتفاع)، وتستهلك متوسط 7 لتر لقطع مسافة 100كم، فيما تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/س خلال 9.4 ثانية.

تنتمي السيارة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعمل بمنظومة الجر الأمامي، فيما تحتوي على عدة وسائل للأمان من بينها (وسائد هوائية، نظام فرامل ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونيESP، فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الإطارات، ونظام زيادة التحكم في المرتفعات HSA).

وتتوافر بالسيارة عدة مواصفات وتجهيزات منها (جنوط رياضية 18 بوصة، ووزجاج خلفي معتم، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات LED، ومكييف هواء أوتوماتيك، وكاميرا خلفية، حساسات ركن خلفية، وخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح، شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، النظام الذكى لركن السيارة، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة، وحساسات إضاءة، ومثبت سرعة، وشاشة عدادات 4.2 بوصة، ومككيف هواء، وشاشة وسائط 8 بوصة).