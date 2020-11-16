قارن قبل الشراء بين "سيتروين C5 اير كروس" و"أوبل جراند لاند"

دائما ما يبحث عشاق السيارات، عن السرعة والراحة والإمكانات، خاصة في ظل المنافسات المحددة بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي المفارقات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم، وفي كل عام تأتي المقارنات بين العديد من السيارات الجديدة.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية مقارنة بين سيارتي "سيتروين C5 اير كروس" و"أوبل جراند لاند".

أوبل جراند لاند

- تضم محركاً بسعة 1600 سي سي.

- يولد قوة حصان ميكانيكي 163.

- أقصى عزم للدوران 240 نيوتن متر.

- تبلغ السرعة القصوى للسيارة 201 كم/ساعة.

- وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 9.4 ثانية.

- بها ناقل سرعة مانيوال مزود بـ6 سرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 7 لترات من الوقود.

بلد المنشأ للسيارة ألمانيا، تأتي السيارة في السوق المصري بثلاثة فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي.

1- اتوماتيك / ELEGANCE 2020 بسعر 450 ألف جنيه.

2- اتوماتيك / HIGH LINE 2020 بسعر 490 ألف جنيه.

3- اتوماتيك / TOP LINE 2020 بسعر 520 ألف جنيه.

سيتروين C5 اير كروس

- تضم السيارة محركا بسعة 1600 سي سي.

- وقوة حصان ميكانيكي 165.

- أقصى عزم للدوران 240 نيوتن.متر

- وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 201 كم/ساعة.

- تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 9.4 ثوانٍ.

- بها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات.

- تستهلك لقطع مسافة 100 كم 6.8 لتر من الوقود.

- يجري تصنيع السيارة في فرنسا، وتأتي السيارة في السوق المصري بثلاثة فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي:

1- اتوماتيك / LIVE 2021 بسعر 414 ألف جنيه.

2- اتوماتيك / FEEL 2021 بسعر 479 ألف جنيه.

3- اتوماتيك / SHINE 2021 بسعر 534 ألف جنيه.