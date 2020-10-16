قارن قبل الشراء بين "سيات تاراكو" و"سيتروين C5"

يقارن عشاق السيارات بين الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في عالم السيارات، بحثا عن التميز والراحة والتجديد، وفي السطور التالية نعرض مقارنة بين سيارتي "سيتروين C5" و"سيات تاراكو".

"سيتروين C5"

تضم السيارة محركا بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 165، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 201 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 9.4 ثوانٍ.

بها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات، وتستهلك لقطع مسافة 100 كم 6.8 لتر من الوقود.

بلد المنشأ فرنسا وسعرها في السوق المصرية يبدأ من 414 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 479 ألف جنيه والفئة الأعلى تجهيزاً بسعر 534 ألف جنيه.

سيات "تاراكو"

تتوفر السيارة بثلاثة محركات مختلفة:

المحرك الأول:1.4 لتر مكون من 4 أسطوانات.

- يولد قوة 150 حصانًا.

- أقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر.

- يتسارع من 0: 100 في 9.4 ثانية.

- السرعة القصوى 199 كم/س.

المحرك الثانى:لا يختلف المحرك الثاني عن الأول في الأرقام سوى في السرعة القصوى، حيث يتكون من 4 أسطوانات 1.5 لتر.

- يولد قوة 150 حصانًا

- أقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر.

- يتسارع من 0: 100 في 9.7 ثانية.

- السرعة القصوى 201 كم/س.

المحرك الثالث:- 2.0 لتر مكون من 4 أسطوانات.

- يولد قوة 190 حصانًا.

- أقصى عزم للدوران 320 نيوتن متر.

- يتسارع من 0: 100 في 8 ثوانٍ.

- السرعة القصوى 211 كم/س.

- تعمل هذه المنظومة بدفع كلى للعجلات

وتأتي في السوق المصرية بأربع فئات مختلفة التجهيزات، سعر الفئة الأولى 535 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 585 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 635 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزاً بسعر 665 ألف جنيه.