قارن قبل الشراء.. "سيتروين C5 اير كروس" و"ميتسوبيشي إكليبس كروس"

دائما ما يبحث عشاق السيارات، عن السرعة والراحة والإمكانات، خاصة في ظل المنافسات المحددة بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي المفارقات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم، وفي كل عام تأتي المقارنات بين العديد من السيارات الجديدة.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية مقارنة بين سيارتي "سيتروين C5 اير كروس" و"ميتسوبيشي إكليبس كروس".

ميتسوبيشي إكليبس كروس.

- تحتوي السيارة على محرك 1500 سي سي.

- قوة المحرك 150 حصانًا.

- يأتي المحرك بـعدد 4 سلندار.

- وأقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر

- تبلغ أقصى سرعة للسيارة 200 كم/ساعة.

- تبلغ فيها قورة التسارع 9.3 ثانية.

- نوع الناقل الحركة أتوماتيك، مزود بـ8 السرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم إلى 6.7 لتر من الوقود.

- يجري تصنيع السيارة وتجميعها في اليابان، وتأتي السيارة بخمسة فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي:

1- أتوماتيك / INVITE بسعر 380 ألف جنيه.

2- أتوماتيك / INSPORT بسعر 400 ألف جنيه.

3- أتوماتيك / INSTYLE بسعر 425 ألف جنيه.

4- أتوماتيك / INTENSE بسعر 460 ألف جنيه.

5- أتوماتيك / INFINITY بسعر 480 ألف جنيه.

سيتروين C5 اير كروس.

- تضم السيارة محركا بسعة 1600 سي سي.

- وقوة حصان ميكانيكي 165.

- وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 201 كم/ساعة.

- تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 9.4 ثوانٍ.

- بها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات.

- تستهلك لقطع مسافة 100 كم 6.8 لتر من الوقود.

- يجري تصنيع السيارة في فرنسا، وتأتي السيارة بثلاثة فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية كالآتي:

1- اتوماتيك / LIVE 2021 بسعر 414 ألف جنيه.

2- اتوماتيك / FEEL 2021 بسعر 479 ألف جنيه.

3- اتوماتيك / SHINE 2021 بسعر 534 ألف جنيه.