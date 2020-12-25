ناشفيل.. تضرر 20 مبنى على الأقل جراء انفجار وسط المدينة الأمريكية

شهدت مدينة «ناشفيل» عاصمة ولاية «تينيسي» الأمريكية في وقت سابق، اليوم، انفجارا قويا هز وسط المدينة، فيما تصاعد الدخان من مكان الحادث.

وقال عمدة مدينة «ناشفيل» عاصمة ولاية «تينيسي» الأمريكية، جون كوبر، اليوم، إن 20 مبنى على الأقل لحقت بها أضرار جراء الانفجار وسط المدينة.

وكان مكتب «إدارة الطوارئ» في المدينة، أوضح في وقت سابق، أن حافلة متروكة في وسط المدينة انفجرت.

من جانبه، أشار حاكم ولاية «تينيسي» بيل لي، إلى أنه يعتقد أن العمل كان متعمدا، وأوضح المسؤول الأمريكي، أن الشرطة المحلية والفدرالية يقومون بوظائفهم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي سياق متصل، فعلت مصالح الإطفاء في ناشفيل، حالة الطوارئ في المدينة، بعد الانفجار، فيما قالت شرطة «ناشفيل»، إنها تلق المزيد من الدعم من الوكالات الأمنية الفدرالية، وهناك تعاون في تحقيقات الانفجار.

بدوره، قال المتحدث باسم شرطة «مترو ناشفيل» دون آرون، إن ضابطا كان يستجيب لنداء لسيارة مشبوهة في موقع الانفجار، فيما كانت وحدة كشف العبوات الناسفة في طريقها إلى المكان عندما وقع الانفجار، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وكانت الشرطة الأمريكية، أشارت في وقت سابق من اليوم، إلى أن التحقيقات في الانفجار شارك فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، فيما أشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى مخاوف من السلطات من وجود سيارة مفخخة أخرى.

وكانت الشرطة الأمريكية، قالت في وقت سابق، إنها تلقت في الساعة الـ6 من فجر اليوم، تقارير عن سيارة مشبوهة متروكة أمام مبنى تابعة لشركة الاتصالات «أيه تي & تي» وسط ناشفيل.

وكان الدفاع المدني في المدينة الأمريكية، أشار في وقت سابق، إلى أنه جرى نقل 3 جرحى وحالتهم ليست حرجة.