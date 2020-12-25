ضبط أدوية منتهية الصلاحية وغير مرخصة في 8 صيدليات بالدقهلية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالدقهلية، اليوم الجمعة، حملة على صيدليات مركز نبروه والمطرية، أسفرت عن ضبط عدد كبير من الأدوية المهربة والمحظور تداولها بالصيدليات العامة، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة.

خرجت الحملة بتوجيهات الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، للتأكد من إحكام الرقابة على سوق الدواء المصري، وضبط المخالفين والحفاظ على سلامة المواطنين.

وقال الدكتور سعد مكي، إن الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي عند مرورها على 8 صيدليات بمدينة نبروه، وبتفتيشها ضُبط عدد كبير من الأدوية بإجمالي 1050 قرصا، ما بين أدوية منتهية الصلاحية، معدة ومعروضة للبيع، وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية محظور تداولها داخل الصيدليات العامة، وأدوية عينات طبية مجانية محظور تداولها أو بيعها داخل الصيدليات العامة، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية «جدول ثانٍ» مجهولة المصدر بدون فواتير.

وتابع، «كما تم المرور على أربع صيدليات بمدينة المطرية، وضبط عدد كبير من الكمامات والأدوية المهربة وسرنجات منتهية الصلاحية ومعروضة للبيع».

وأضاف مكي، في بيان صحفي، أنه تم تحريز المضبوطات وتحرير عدد من المحاضر بجميع المخالفات بأقسام الشرطة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لعدد من الصيدليات التي تزاول النشاط بدون تواجد المدير الصيدلي المسؤول أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وأكد وكيل الوزارة، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تداول الأدوية ومتابعة الاشتراطات والضوابط وتطبيق القانون والتصدي لكافة أنواع الغش والإتجار الغير قانونية لردع المخالفين.

ومن جهة أخرى، تم ضبط كمية قدرها 118 صنف بعدد 1214 عبوة من مستحضرات للتجميل مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بمراكز للجلدية والتجميل بالمنصورة، تقوم بمزاولة مهنة الصيدلة بدون تصريح.

كما تشكلت، حملة من مديرية التموين، وبرفقتها حملة من تفتيش العلاج الحر بمديرية الصحة، وجهاز حماية المستهلك بالدقهلية، للمرور بدائرة أول المنصورةن على المراكز العلاجية الخاصة بالمنصورة ومراكز التجميل، أسفرت عن تحرير محضر ضد مركزين طبيين للجلدية والتجميل، وذلك لمخالفاتهما وحيازتهما أدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، ومزاولة مهنة الصيدلة، وعرض أدوية ومستحضرات تجميل بغرض البيع بدون ترخيص.