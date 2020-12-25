تعليم القاهرة: امتحان الترم الأول في موعده وغلق المدارس في يد الصحة

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بـالقاهرة، على أن وزارة الصحة تتابع موقف المدارس يوميًا وبصفة مستمرة للاطمئنان على الطلاب والعاملين، ويتم التعامل مع أي أعراض تظهر على الطلاب على الفور بالتنسيق بين الإدارات الصحية ومنسق الصحة الموجود بالمدارس، من خلال عزل الطالب وإبلاغ ولى الأمر، كما يتم متابعة الحالة لإجراء الكشف والفحص داخل المستشفى.

وأضاف «عطية» لـ«الوطن»، أنه يتم اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل المدارس من ارتداء الكمامة للجميع والتطهير والتعقيم والتباعد الاجتماعي، حيث لايوجد في الفصل الواحد أكثر من 14 طالبًا، وفي بعض الأحيان يصل العدد إلى 25 طالبًا في مساحة 40 مترًا بالتناوب.

وأوضح، أنه في حال ظهور أكثر من إصابة داخل الفصل المدرسي يتم غلق الفصل، وذلك بقرار من الصحة، وفي حالة زيادة الحالات بأكثر من فصل يتم غلق المدرسة في مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 4 أسابيع كحد أقصى.

واستطرد «عطية»، أنه تم اتباع تلك الإجراءات فى نحو 3 مدارس خلال الفترات السابقة، حفاظا على سلامة الطلاب، لافتا إلى أن المدارس تتبع كافة الإجراءات الاحترازية، محذرًا من خطورة سناتر الدروس الخصوصية، مؤكدًا أنها بؤر لانتشار فيروس كورونا بين الطلاب بسبب التجمعات والزحام وعدم اتباع أي ضوابط، حيث تهدف إلى الربح فقط.

وأشار إلى أن مديرية التعليم بالقاهرة تبدأ الأسبوع المقبل امتحانات العملي بالمدارس، وبعدها مباشرة امتحان المواد التي لاتضاف للمجموع، موضحًا أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعدها 9 يناير المقبل، وقف اتباع كل الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب من أي خطر والحد من انتشار كورونا، منها ارتداء الكمامة والتباعد ومنع التزاحم واستمرار أعمال التطهير والتعقيم، علاوة على أن كل لجنة امتحان عدد الطلاب فيها لن يتجاوز 14 طالبًا.