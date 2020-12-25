رسميا.. عمرو دياب يطلق ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ» متضمنا 12 أغنية

أطلق الفنان الكبير عمرو دياب، ألبومه الغنائي الجديد «يا أنا يا لأ»، عبر إحدى الخدمات الصوتية لشركة اتصالات مصرية كبرى منذ قليل.

وجاء ألبوم عمرو دياب الجديد من إنتاج شركة «ناي»، ويتضمن العمل 12 أغنية من بينها أغنية كان قد طرحها بطريقة السنجل وهي «الجو جميل».

وضم الألبوم أغنيات «يا أنا يا لأ، محسود مقسوم، شكرًا، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني يا حب، أنا معاك، يا دلعو، من العشم، ومحسود بطريقة لاتينو، الجو جميل».

ويتعاون «دياب» في ألبومه الجديد مع عدد كبير من نجوم الشعر والتلحين والتوزيع، مثل أيمن بهجت قمر، تركي آل الشيخ، تامر حسين، بهاء الدين محمد، خالد تاج الدين وأحمد المالكي في الشعر، أما ألحان أغنيات الألبوم الجديد فستكون من نصيب خالد عز، محمد يحيى، عزيز الشافعي، شريف الغندور، والتوزيع الموسيقي يشارك به كل من أسامة الهندي وعادل حقي، والماسترينج موزع بين عادل حقي وأمير محروس.

جدير بالذكر أن «دياب» كان قد أشعل عام 2020 بعدد كبير من الألبومات والأغنيات، كان في بدايتها قد طرح ألبوم «سهران» في شهر فبراير الماضي متضمنًا 16 أغنية، وأعقب ذلك بطرح 4 أغنيات سنجل وهي: «يا بلدنا يا حلوة، وأماكن السهر، ومالك حيران، وأهي أهي».

وكان «دياب» والشاعر السعودي تركي آل الشيخ قد قاما بإطلاق هاشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتحدي بعنوان محسود لنجوم الفن والجمهور بغناء مقطع من أغنيتهما الجديدة «محسود» التي من المقرر أن تطرح ضمن الألبوم وشارك في التحدي نخبة من كبار رموز الغناء المصري والعربي أمثال وائل جسار وراشد الماجد وماجد المهندس ونهال نبيل ومحمد رشاد ومحمد الشرنوبي ومصطفى حجاج وكارمن سليمان ورامي صبري.

يذكر أن «دياب» كان قد أعلن أن عام 2021 سيتضمن إطلاق أول عمل درامي له مع شركة نتفلكس، ولكنه حتى الآن لم يستقر على شكل ومضمون العمل الدرامي، خاصة بعد أن خرجت معلومات تشير إلى تعاونه مع الكاتب الكبير إبراهيم عيسي.