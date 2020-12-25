رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء: لم نكن طرفا في وفاة أي طالب

اجتمع الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، مع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة فرع القنطرة شرق، مؤكدًا على أن الجامعة تأخذ بكل الأسباب في مواجهة جائحة ‏كورونا التى تجتاح العالم، مشيرًا إلى أن الجامعة لم تكن طرفا فيما حدث لأحد الطلاب المتوفين، بل أن المسئولية تقع على ‏مستشفى القنطرة التى لم تشخص الحالة بشكل صحيح، موضحًا أنه أطلق اسم الطالب على القاعة التى يتحدث من ‏خلالها للطلاب، متعجبًا من أن مليونين ونصف تفاعلوا مع التريند على السوشيال ميديا.

وأوضح «راتب»، أن أحد ‏أبناء جامعة سيناء فرع العريش زاره بمنزله وأكد له أن التريند الذى احتل منصات السوشيال ميديا مصدره ‏كتائب السوشيال ميديا من إسرائيل، لافتًا إلى أن أخطر شئ فى الدنيا أن يكون الإنسان أداة لألد عدو له، ‏مشيرًا إلى أن هناك طلابا توفوا فى جامعة القاهرة فلماذا لم تحدث حملة مماثلة على السوشيال ميديا، مضيفًا ‏أنه مع الأسف انساق وراء هذه الحملة المخططة والمنظمة والممولة بعض الأجهزة الإعلامية على رأسها قناة ‏الجزيرة.‏

جامعة سيناء: قدمنا منح دراسية بقيمة 85 مليون جنيه

وأكد حسن راتب، أن جامعة سيناء تعتبر نموذجا من الجامعات الخاصة التى تغلب القيمة على الجدوى وتغلب ‏المصلحة العامة لتخريج عنصر فعال له قيمة فى المجتمع ومنتج جيد من الشباب يكون مواطن له دوره ‏ورسالته فى الحياة أكثر من أى جامعة أخرى، متسائلا عن السبب وراء الحملة التى حدثت لجامعة سيناء ‏بالتحديد رغم أن ما حدث بها حدث أيضا فى جامعات كثيرة، مضيفًا أن المقصود من هذه الحملة هى ‏جامعة سيناء بسبب رسالتها التعليمية والاجتماعية والثقافية.‏

وأشار «راتب» إلى أنه خلال مراجعة الميزانية لهذا العام وجد أن المنح التى قدمتها الجامعة بالقنطرة والعريش تقدر بـ ‏‏85 مليون جنيه، مؤكدا أنه يلبي جميع الطلبات سواء لتخفيض مصاريف الدراسة أو منح مجانية لظروف ‏اجتماعية أو اقتصادية خاصة لطب أسنان أو صيدلية، لافتا إلى أن البعض يستغل هذا الأمر وهو ما ‏يسبب خسائر للجامعة تقدر بحوالى 180 مليون جنيه بسبب تحويل بعض الطلاب لجامعات أخرى بعد ‏قضاء أول عام دراسى بالجامعة، لبعد موقع الجامعة ولا تستطيع الجامعة أن تمنع الطلاب من ‏التسرب منها لبعد موقعها لأنه حق دستوري للطالب.