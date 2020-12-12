بعد وفاة أحد طلابها بكورونا.. جامعة سيناء تعلق الدراسة بفرع القنطرة لمدة اسبوع

أصدرت جامعة سيناء، مساء الجمعة، برئاسة الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء الجامعة، بيانا قالت فيه: "في ظل متابعة رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة لآخر المستجدات بالحرم الجامعي بالقنطرة، وفي إطار متابعتهما الشخصية للجنة التحقيق والتدقيق التي تشكلت بناء على قرار اجتماع مجلس الجامعة الأخير، تقرر تعليق الدراسة بالجامعة لمدة أسبوع".

وكشف المجلس أنه حرصا منه على سلامة أبنائنا الطلاب، فقد قرر رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة الآتي:

1- منح إجازة لجميع الطلاب والإداريين والعمال لمدة أسبوع بالحرم الجامعي بالقنطرة بداية من السبت الموافق 12 ديسمبر 2000 حتى الجمعة الموافق 18 ديسمبر، على أن يكون السبت الموافق 19 ديسمبر 2020 أول أيام عودة الدراسة.

2- تكون جميع المحاضرات أون لاين حتى نهاية الفصل الدراسي.

3- إلغاء كل المعامل والحصص التطبيقية خلال هذا الأسبوع على أن تستأنف مرة أخرى بداية من يوم السبت الموافق 19 ديسمبر.

4- حصر جميع الطلبة المخالطين للطالب المتوفي يوسف فياض، رحمه الله.

5- مواصلة تعقيم وتطهير جميع منشآت الجامعة والاستفادة من هذه الإجازة كإجراء احترازي وتأكيدا على عمليات التعقيم المتبعة منذ بداية الفصل الدراسي الحالي.

وقدمت جامعة سيناء خالص العزاء والمواساة لأسرة الطالب الفقيد يوسف فياض، الذي توفى إلى رحمة الله منذ عدة أيام جراء جائحة كورونا، وذلك فى بيان صدر عقب الاجتماع العاجل الذى عقده رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء الاربعاء، ضم رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة، كما أعرب فيه المجتمعون باسمهم وباسم جميع منسوبي الجامعة، عن أسفهم عن المعلومات المغلوطة والافتراءات التي أثيرت مؤخرا على وسائل الإعلام ومنصات السوشيال ميديا بشأن وفاة الطالب، وهى معلومات كان الغرض منها تشويه الحقائق والوقيعة بين الجامعة وأبنائها الطلاب.

وقد وافق المجتمعون على تشكيل لجنة عاجلة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من محادثات قيل أنها تمت بين عميدة إحدى كليات الجامعة وبعض طلابها، وسيتم إعلان ما تتوصل إليه اللجنة من حقائق للجميع وبشفافية مطلقة.

وفى هذا السياق تؤكد الجامعة أنها تلتزم بكل المعايير التي أقرتها وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات للتعامل مع الجائحة وتطبيق التباعد الاجتماعي على أعلى مستوى.

حيث يتم قياس درجة الحرارة قبل الدخول للجامعة، كما أنه لا يسمح بدخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بدون ارتداء الكمامة الطبية الواقية، وشدد المجلس على مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد غير الملتزمين بهذه الإجراءات الاحترازية.

حيث قامت الجامعة بتقسيم طلاب كل فرع إلى مجموعتين منفصلتين يتم حضور كل منهما للجامعة في أيام منفصلة للتقليل من الاختلاط وتحقيق التباعد الاجتماعي في المدرجات وقاعات الدراسة بما لا يتخطى نسبة 50% من سعة هذه القاعات.

وتؤكد الجامعة على أن لديها غرف عزل مجهزة في مدنها الجامعية وكذا عيادات طبية مجهزة وطبيب مناوب على مدار الساعة وتقوم بنقل الحالات المشتبه فيها لإجراء التحاليل اللازمة في أقرب المستشفيات المجهزة أو تقوم بنقلهم الى مستشفيات القاهرة اذا استدعى الأمر.

واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد مرة أخرى أنها تهتم بصحة الطلاب لأنهم يمثلون الثروة الحقيقية والوحيدة وبالتالى فإنه لا يمكن بأى حال من الأحوال التهاون في صحتهم أو مستقبلهم.