والدة طالب جامعة سيناء: البوست المتداول على فيسبوك "لا يخص ابني"

قال محمد فياض، والد الطالب يوسف فياض، المتوفى بجامعة سيناء متأثرًا بإصابته بكورونا، إنَّ عميدة الكلية هاتفته لتقديم واجب العزاء، "بلغتها إن الموضوع انتهى، وابني ربنا يرحمه، وبعد ذلك فوجئت بها تقول في منشور على فيس بوك، إنها اتصلت بي وأنا أبلغتها أن ابني كان مصاب بمرض مزمن"، مكذبًا كل ما ذكرته عبر منشورها.

وأضاف "فياض" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة مساء"، من تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على شاشة "الأولى"، أنَّه لن يرفع قضية على الجامعة، مؤكّدًا تنازله عن حقه وأنَّه لا يبحث عن تعويض مادي.

ونفى والد الطالب أنَّ تكون كلية نجله ملتزمة بأي إجراءات احترازية، فنجله أُصيب في كليته والأعراض ظهرت عليه من اليوم الأول لإصابته، واشتدت في اليوم الرابع.

فيما أوضحت "سارة" والدة الطالب ضحية كورونا، أنَّ نجلها سافر إلى جامعته منذ 15 يومًا ليذاكر ويحضر نفسه للامتحانات، قائلة: "حكالي إنه حضر الامتحان يوم الخميس وقالي حليت كويس، وحضر امتحان يوم السبت وقالي حليت كويس، يوم الأحد بتصل بيه أصحيه عشان امتحانه قالي حاسس بتعب، وكلمت العميدة على واتس آب قالتلي مش هينفع تيجي الجامعة أنت عندك برد، وطلبوا مني تحاليل، فهنام شوية وارتاح أو أنزل أعملها".

وأوضحت أنَّ المنشور المنتشر عن قصة يوسف على "فيس بوك" وإجبار المعيدة له على الحضور، لا يخصه بل يخص طالبا آخر في كلية صيدلة وهو من أُجبر على حضور الامتحان وهو مصاب، مطالبة الجامعة بتوفير أطباء للكشف على الطلاب وتوفير مسحات لهم، حتى لو سيتحمل الأهالي تكلفة هؤلاء الاطباء.

وأكّد محمد فياض، والد الطالب يوسف فياض المتوفى بجامعة سيناء متأثرًا بإصابته بكورونا، أنَّ الكلية لا يوجد بها أطباء للكشف على الطلبة، فنجله كانت تظهر عليه الأعراض بشدة، ورغم ذلك أجبروه على الذهاب إلى الامتحانات وإلا سيتمّ فصله، لافتًا إلى أنَّ "هذه الكلية كارثة لأنّه لا يوجد بها غرفة عزل ولا دكتور واحد للكشف على 13 ألف طالب رغم مصاريفها الباهضة، مودّي ابني يتعلم عشان يجيلي ميت".

وأضاف "فياض"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة مساء"، من تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على شاشة "الأولى"، أنَّ نجله أُصيب في الجامعة بكورونا، ولم يصب في بيته بالمنصورة، "أنا راجل عامل 3 عمليات في قلبي، فلو ابني كان مصاب، كنت أنا سبته يموت؟".

"فياض" عن سبب إصابة نجله "يوسف": دخل لجنة الامتحان بعد طالب مصاب بكورونا

وعن سبب عدوى ابنه، قال "فياض"، إنَّ عميد كلية الصيدلة تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد الطلاب يبلغه أنَّه مصاب بكورونا، وأنَّه يعتذر عن عدم حضور الامتحانات، لكن طلبه قوبل بالرفض، مؤكّدًا أنَّ "هذا الطالب امتحن وخرج من اللجنة، لكن دخل خلفه نجلي طالب كلية العلاج الطبيعي، لأداء امتحانه".

وواصل: "طلاب العلاج الطبيعي بيدخلوا يمتحنوا بعد صيدلة، وبعد يومين تلاتة ابتدى ابني يتعب، وحضر الامتحان الأول والثاني، وفي الامتحان الثالث اتصل بالدكتورة، ليخبرها أنَّه مريض، فقالت له اعملي تحاليل، وبالفعل عمل التحاليل ونتيجتها طلعت بعد يومين، وبعتها للدكتورة قالتله دلوقتي ممكن تاخذ الإجازة".

وأوضح أنَّ زميل نجله أيضًا أصيب بكورونا، ورغم ذلك فالجامعة لم تصرح بالإجازة لنجله، إلا بعد أن تملك منه المرض، قائلًا "لما لقوه بيموت خلاص بقى، قالوله ممكن تروح".

والد "فارس": الكلية نظمت رحلة وأجلت امتحان الطلبة المشاركين فيها.. لكن ابني رفضت تأجيل امتحانه رغم مرضه

وكشف والد الطالب المتوفى بكورونا، أنَّ "كلية نجله نظمت رحلة وسمحت للطلبة المشاركين بها بتأجيل الامتحانات، لكن ابنه المشتبه بإصابته بكورونا، طلبوا منه أولًا إشاعات وتحاليل، وبالطبع على ما نتيجة التحاليل ظهرت كان مات"، مضيفًا "أنا جبته السبت الصبح، مات الأحد آخر النهار".

وكان قد اتهم عدد من طلاب الفرقة الثانية بكلية العلاج الطبيعي في جامعة سيناء، إدارة الجامعة بإجبار زميلهم يوسف محمد فياض، على النزول للجامعة، في ظل إصابته بفيروس كورونا، ما أدى لتفاقم إصابته ووفاته.

وتداول الطلاب صورًا لمحادثة، زاعمين أنَّها بين الطالب وعميدة كلية العلاج الطبيعي، يوضح من خلالها أنَّه لا يمكنه الحضور للجامعة، بعد إخباره من قبل الطبيب أنَّه مشتبه بإصابة بفيروس كورونا، وردت العميدة بضرورة حضوره الامتحان، طالما لا توجد مسحة تؤكّد إصابته بالفيروس، وطالبته بارتداء ماسك الوجه في أثناء حضوره.

وكشفت الدكتورة هالة عز الدين، عميد كلية العلاج الطبيعي "القنطرة" جامعة سيناء، حقيقة ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة طالب بكورونا أجبر على حضور الامتحان رغم إصابته، مؤكّدة أنَّ ما يثار لا صحة له.

وأوضحت عميد كلية العلاج الطبيعي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ الجامعة بصدد الإعلان عن التفاصيل كافة، بشأن وفاة الطالب، وما جرى بينه وبين الجامعة خلال فترة مرضه، مؤكّدة أنَّه يجرى حاليًا عقد اجتماع مع رئيس الجامعة؛ لإعلان بيان رسمي يوضح الأمر حول الواقعة المثارة، مناشدة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من معلومات حول القضية.