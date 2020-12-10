جامعة سيناء تشكل لجنة تحقيق بشأن وفاة الطالب يوسف

قدمت حامعة سيناء خالص العزاء والمواساة لأسرة الطالب الفقيد يوسف فياض الذي توفى منذ عدة أيام جراء جائحة كورونا، وذلك فى بيان صدر عقب الاجتماع العاجل الذى عقده رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء أمس ضم رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة.

وأعرب المجتمعون باسمهم وباسم جميع منسوبي الجامعة، عن أسفهم لكم المعلومات المغلوطة والافتراءات التي أثيرت مؤخرا على وسائل الإعلام ومنصات السوشيال ميديا بشأن وفاة الطالب وهي معلومات كان الغرض منها تشويه الحقائق والوقيعة بين الجامعة وأبنائها الطلاب، بحسب بيان صادر عن الجامعة.

ووافق المجتمعون على تشكيل لجنة عاجلة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من محادثات قيل أنها تمت بين عميدة إحدى كليات الجامعة وبعض طلابها، وسيتم إعلان ما تتوصل اليه اللجنة من حقائق للجميع وبشفافية مطلقة.

وأكدت الجامعة أنها تلتزم بكافة المعايير التي أقرتها وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات للتعامل مع الجائحة وتطبيق التباعد الاجتماعي على أعلى مستوى، حيث يتم قياس درجة الحرارة قبل الدخول للجامعة، كما أنه لا يسمح بدخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بدون ارتداء الكمامة الطبية.

ووفق بيان الجامعة، فقد قامت بتقسيم طلاب كل فرع إلى مجموعتين منفصلتين يتم حضور كل منهما للجامعة في أيام منفصلة للتقليل من الاختلاط وتحقيق التباعد الاجتماعي في المدرجات وقاعات الدراسة بما لا يتخطى نسبة 50% من سعة هذه القاعات.

وشددت الجامعة على أن لديها غرف عزل مجهزة في مدنها الجامعية وكذا عيادات طبية مجهزة وطبيب مناوب على مدار الساعة وتقوم بنقل الحالات المشتبه فيها لإجراء التحاليل اللازمة في أقرب المستشفيات المجهزة أو تقوم بنقلهم إلى مستشفيات القاهرة إذا استدعى الأمر.