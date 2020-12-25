المكسيك تعلن ظهور 24 عرضا للقاح فايزر منها انخفاض نشاط الجهاز التنفسي

بعد 13 يوم من الموافقة على استخدام اللقاح الذي طورته شركة «فايزر» الأمريكية وشركة «بايونتيك» الألمانية، المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم، أنها سجلت 24 عرضا جانبيا لاستخدام اللقاح.

وكانت السلطات المكسيكية، وافقت في 12 ديسمبر الجاري، على الاستخدام الطارئ للقاح، بعد حصولها على ترخيص من هيئة «كوفيبرس» للرقابة الصحية.

وقالت وزارة الصحة المكسيكية، إن من بين الأعراض انخفاض نشاط الجهاز التنفسي، ونقص معدلات السكر في الدم، والشعور باختلال التوازن، وآلام العضل والأذن والإصابة بالحُمى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الاوسط».

من جانبه، ذكرموقع «وورلد ميتر»، أن إجمالي الإصابات بكورونا في المكسيك بلغ1.362.564، فيما وصلت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد121.172.

وكانت السلطات المكسيكية، أعلنت في يوليو الماضي، انخفاض نسبة النشاط الاقتصادي 18.9% خلال الربع الثاني من 2020 ؛ بسبب تداعيات كورونا.

وكانت دراسات، أشارت في وقت سابق، أن اللقاح، أثبت فاعليته بنسبة 95% ضد الفيروس.

ويعتمد لقاح «فايزر» على تقنية تعتمد على المادة الوراثية «مرسال الحمض النووي الريبي» إم آر إن إيه، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ويحتوي لقاح الشركة الأمريكية على جزء من الحمض النووي الريبي استخلصه العلماء من فيروس «كورونا»، وتم تحويله إلى لقاح يحتوي على جسيمات نانوية دهنية تحيط بشريط من المادة الوراثية ذاتها.

ولقاح «فايزر» عبارة عن جرعتين بفاصل 3 أسابيع بينهما، فيما تبدأ فاعليته بعد 28 يوما من التطعيم، فيما يجب حفظ اللقاح في درجة حرارة 70 درجة مئوية تحت الصفر.

وكانت بريطانيا أول من اعتمد لقاح «فايزر»، وطلبت السلطات البريطانية من المنتجين 40 مليون جرعة تكفي لتطعيم 20 مليون شخص، فيما طلبت الولايات المتحدة 100مليون جرعة من اللقاح تكفي لـ50 مليون شخص.