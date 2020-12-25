تصدير 6744 طن «يوريا ورمل ونترات» من ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 30 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6744 طنا، تشمل: 1932 طن يوريا، و2351 طن رمل، و661 طن نترات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 83384 طنا، تشمل: 19470 طن ذرة و6940 طن قمح و2881 طن سكر و16770 طن خردة و20000 طن فول صويا و11695 طن فول و1529 طن حديد و3799 طن زيت طعام و300 طن كلوريد إيثيلين.

‎بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 826 حاوية مكافئة، تشمل: خضراوات (بطاطس وفاصوليا وقرنبيط) وحاصلات زراعية (بصل وبردقوش وشبت وبقدونس وجزر وسمسم وكمون ) وفواكه (بلح وبرتقال) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والمغرب ومالطا وكرواتيا وأمريكا وإيطاليا وإسبانيا وسنغافورة وإندونيسيا وهولندا وسلوفينيا وهونج كونج وإنجلترا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 284 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1379 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 179439 طنا.

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 58970 طنا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2660 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، وغادره عدد 1 قطار مكون من 20 عربة بعد أن قام بتفريغ عدد 20 حاوية متجهة إلى السادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4570 شاحنة.