إصابة حسن عبدالوهاب عضو النواب في دمياط بفيروس كورونا

أعلن أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، إصابة زميله حسن عبد الوهاب، النائب البرلماني عن محافظة دمياط على المقعد الفردي مستقل، بفيروس كورونا.

و قال البلشي عبر صفحته بموقع التوصال الاجتماعي "فيس بوك": "خالص تمنياتي بالتعافي و الشفاء العاجل للزميل والصديق حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب إثر إصابته بفيروس كورونا سائلا الله تعالى أن يتم عليه الصحة والعافية وأن يشفيه وسائر مرضانا شفاءا لا يغادر سقما عاجلا غير آجل".

في السياق ذاته قال مصدر من أسرة النائب البرلماني حسن عبد الوهاب لـ"الوطن" إن الأطباء شخصوا الحالة بأنها اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن النائب نشر عبر صفحته قبل أيام "أتقدم إليكم بخالص الإعتذار عن عدم الاستجابة لأي دعوة خلال الأيام المقبلة حيث أن الأطباء قرروا مثولي للراحة التامة و عدم القدرة على الحركة نظرا لخطورة الوضع بالقدم و ضرورة إجراء عملية جراحية مطالبا المواطنين بالدعاء له بالشفاء العاجل" ويعد عبد الوهاب هو ثاني نواب محافظ دمياط يصاب بفيروس كورونا بعدما أعلن مساء أمس النائب البرلماني ضياء الدين داوود إصابته بالفيروس.