بالأسماء.. إصابة 7 في تصادم سيارتين بـ«الصحراوي الشرقي» في سوهاج

أصيب اليوم 7 أشخاص في تصادم بين سيارتين علي الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم بسوهاج، باتجاه سفاجا، وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث لرفع آثار الحادث والدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء حسن محمود، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق الصحراوي الشرقي بحدوث تصادم ووجود مصابين.

وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وتبين من الفحص وقوع مصادمة بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي، نتج عنه إصابة كل من: أبانوب عطيه ميخائيل، 25 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد الهادي يوسف عبد الهادي، 28 عاما باشتباه بكسر بالساق اليمني، وشرين يوسف عبد الهادي، 26 عاما باشتباه ما بعد الارتجاج، وياسين عبد الهادي يوسف، 3 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود عبد الرحمن السيد، 35 عاما، باشتباه بكسر بالركبة اليمنى، والعرابي عبدالظاهر سيد، 37 عاما بكدمات وسحجات وجرح بالأذن اليمنى، ومحمود فرغلى محمد فرغلى 25 عاما بكدمات وسحجات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.