12 إعانة.. المستندات المطلوبة للحصول على إعانات الوفاة من المهن الطبية

يقدم اتحاد نقابات المهن الطبية 12 إعانة لأعضاء المهن الطبية وأسرهم في مختلف المجلات، وتصرف وفق عدد من الضوابط والاشتراطات.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه من خدمات للقراء، الإعانات المقدمة من اتحاد المهن الطبية، والمستندات المطلوبة للحصول عليها.

الإعانات المقدمة من اتحاد المهن الطبية

ـ إعانة وضع.

ـ إعانة علاج بفواتير.

ـ إعانة علاج شهري.

ـ إعانة أمراض نفسية.

ـ إعانة مصروفات جنازة.

ـ إعانة وفاة.

ـ إعانة حبس متزوج.

ـ إعانة حبس أعزب.

ـ إعانة استثنائية.

ـ إعانة عجز جزئي أو كلى.

ـ إعانة استثنائية لعملية الزرع أو العمليات المتقدمة.

ـ إعانة التجنيد.

المستندات المطلوبة لإعانات الوفاة من اتحاد المهن الطبية

ـ صورة طبق الأصل من بطاقة الرقم القومي للعضو، على أن تكون سارية المدة.

ـ استمارة «أ.ن» من النقابة العامة التابع لها العضو.

ـ استمارة طلب معاش «أعضاء، أو أسر» من الاتحاد .

ـ أصل خطاب من البنك «الأهلي، مصر، أو الإسكندرية» على أن يتضمن رقم الحساب .

ـ أصل إعلام وراثة + صورة طبق الاصل منه .

ـ أصل مستخرج من شهادة الوفاة + صورة طبق الأصل منه.

ـ أصل قرار الوصاية + صورة طبق الأصل منه.

ـ أصل مستخرج رسمي من شهادات ميلاد الأبناء + صور طبق الأصل منهم .

ـ أصل شهادات قيد المدارس أو الكليات + صورة طبق الأصل منهم.

ـ أصل إقرار بالشهر العقاري للزوجة بعدم الزواج و للبنات بعدم الزواج والعمل+ صور طبق الاصل منهم.

ـ أصل بطاقة الرقم القومي للزوجة + صورة طبق الأصل منها.

ـ أصل الرقم القومي للوصي + صورة طبق الأصل منه.

ـ أصل الرقم القومي للأبناء البالغين + صور طبق الأصل منهم.

ـ أصل حركة تأمينية للأبناء الإناث حالي وسابق عن نفسها وعن والديها + صورة طبق الأصل.

ـ أصل القيد العائلي للزوج + صورة طبق الأصل منه.

ـ أصل بيان من التأمينات + صورة طبق الأصل منه.

ـ أصل شهادة التحركات للطبيب في حالة الوفاة خارج الجمهورية + صورة طبق الأصل منه.

ـ أصل اقرار من الشهر العقاري للزوجة بعدم الزواج بعد وفاة الطبيب بعد انتهاء شهور العدة + صورة طبق الأصل منه.