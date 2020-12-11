تعرف على شروط الحصول على إعانة الوضع من اتحاد المهن الطبية

يقدم اتحاد المهن الطبية، إعانة وضع لعضوات الاتحاد فقط، وتصرف مرة واحدة فقط بمبلغ 1000 جنية للولادة الطبيعية أو القيصرية على مدى الحياة.

"الوطن"، خلال السطور التالية ترصد خطوات وإجراءات الحصول على إعانة الوضع.

ووضع اتحاد المهن الطبية، 5 شروط ومستندات لصرف إعانة الوضع التي أقر مجلس اتحاد المهن الطبية، زيادتها من 500 لـ 1000 جنيه، للطبيبات عضوات الاتحاد كالآتي:

يشترط لصرفها ألا يتعدى سن الطفل سنتين ميلاديتين فى تاريخ تقديم الطلب

يشترط لصرف هذه الإعانة قيام العضوة أو أحد ذويها باستيفاء المستندات التالية:

_إحضار شهادة من النقابة التابع لها العضوة بأنها سددت اشتراك النقابة حتى تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة "أ ن".

_إحضار شهادة الميلاد المميكنة للطفل.

_صورة بطاقة الرقم القومى لكل من الزوج والزوجة.

_حساب بنك مصر أو الأهلى أو الإسكندرية.

وكان مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، قرر خلال اجتماعه مساء أمس، بناء على الطلب المُقدم من الدكتور عبد العزيز الجوهرى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، زيادة إعانة الوضع للطبيبات من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.

كما قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، وقف صرف إعانات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اعتبارا من الأول من نوفمبر 2020، مع استمرار صرف إعانات الوفاة لورثة الأعضاء، وكذلك الاحتفاظ بحق أعضاء النقابات الأربعة الذين أُصيبوا بالفيروس قبل 31 أكتوبر 2020 بصرف الإعانة طبقا للقواعد المعمول بها، وتقديم كافة الأوراق اللازمة لذلك.

وكان اتحاد المهن الطبية، أعلن انتهاء صرف إعانات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لعدد 5975 حالة، بإجمالى مبالغ 119 مليونًا و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى صرف إعانة الوفاة لـ91 حالة، بإجمالى مبالغ 4 ملايين و550 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه لحالات الإصابة وأسر الأعضاء المتوفين إلى 124 مليونًا و50 ألف جنيه.