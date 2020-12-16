 لورثة أعضاء اتحاد المهن الطبية المتوفين.. أعرف شروط وأوراق صرف المعاش

يصرف اتحاد المهن الطبية، إعانات وفاة لورثة أعضاء الاتحاد من نقابات (الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان).

وأكد الاتحاد أن إعانة الوفاة تصرف لورثة العضو المستحقين للمعاش عند وفاته بمبلغ 4000 جنيه، ويتم صرف الإعانة للمستحقين وتوزع حسب أنصبتهم في المعاش، وتصرف مع أول دفعة معاش.

"الوطن"، توضح في نقاط شروط صرف إعانة الوفاة التي حددها الاتحاد، ويجب على أحد مستحقي المعاش القيام بعمل الإجراءات واستيفاء المستندات التالية:

_إحضار شهادة من النقابة التابع لها العضو بأنه سدد اشتراك النقابة حتى تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة "أ ن".

_إحضار مستخرج رسمي من شهادة الوفاة للعضو.

_مستخرج رسمي من الإعلام الشرعي .

_صورة بطاقة المتوفى.

_شهادة من عضوين من أعضاء الاتحاد معتمدة من النقابة المتضمنة يفيد بأن الزوجة كانت على ذمة العضو المتوفى حتى تاريخ الوفاة أو أن الزوج كان متزوجاً من العضوة حتى تاريخ وفاتها.

_ لا تصرف هذه الإعانة إلا للمستحقين للمعاش ويلزم أن يتم التقديم للاستفادة منها خلال سنتين كحد أقصى من تاريخ الوفاة.

وكان اتحاد المهن الطبية، قد وضع 5 شروط ومستندات لصرف إعانة الوضع التي أقر مجلس اتحاد المهن الطبية، زيادتها من 500 لـ 1000 جنيه، للطبيبات عضوات الاتحاد كالآتي:

يشترط لصرفها ألا يتعدى سن الطفل سنتين ميلاديتين فى تاريخ تقديم الطلب

يشترط لصرف هذه الإعانة قيام العضوة أو أحد ذويها باستيفاء المستندات التالية:

- إحضار شهادة من النقابة التابع لها العضوة بأنها سددت اشتراك النقابة حتى تاريخ تقديم الطلب بموجب استمارة "أ ن".

- إحضار شهادة الميلاد المميكنة للطفل.

- صورة بطاقة الرقم القومى لكل من الزوج والزوجة.

- حساب بنك مصر أو الأهلى أو الإسكندرية.