35 إجراء.. «تعليم القاهرة» تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

حددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عدة إجراءات وضوابط، يتم الالتزام بها من قبل الإدارات التعليمية والمدارس، في ظل تفشي فيروس كورونا بمناسبة دخول موسم امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تبدأ الأسبوع المقبل امتحانات العملي وبعدها امتحانات التحريري بداية من 9 يناير المقبل.

استعدادات الامتحانات العملية

- الالتزام بجميع التعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية والسلامة المهنية.

- الحفاظ على نظافة المكان وانتظام العمل.

- الالتزام بتطبيق تخفيض العمالة والالتزام بالكتب الدورية الواردة مؤخرًا من الوزارة والمحافظة.

- متابعة انعقاد لجان الأزمات بالإدارات والاستعدادات لموسم الأمطار ومتابعة الأسطح.

- تعقيم المدارس والدواوين بصفة مستمرة.

- الانتهاء من الصيانات البسيطة وتوفير المعقمات والكمامات وغسل الأيدي باستمرار.

- التنسيق مع المنطقة الطبية بخاصة في فترة الامتحانات.

- التواصل مع الحي وشرطة المرافق لرفع أي تعديات بمحيط المدارس.

- السرعة في التعامل مع منظومة الشكاوى حيث يتم الرد عليها فورًا من سواء شكاوى مجلس الوزراء أو المحافظة أو النواب.

- سرعة صرف مستحقات العاملين.

- الانتهاء من الإجراءات الخاصة بوضع الأسئلة والتأكد والانتهاء من جاهزية الامتحانات.

- لا يتم حرمان أي طالب من الامتحان.

-الانتهاء من إقرارات إنهاء المناهج.

- تشكيل غرفة عمليات الإدارة وضرورة تواجد الموجه المشرف بديوان الإدارة قبل بدء الامتحان لتذليل العقبات.

- ممنوع منعًا باتًا عمل امتحانات موحدة وكل مدرسة امتحان قائم بذاته والمدرسة هي التي تضع امتحانات النقل.

- الامتحان مسئولية المدير العام والوكيل والموجه ومدير المدرسة وواضعي الامتحان، وكنترول المدرسة داخلها والتصحيح أيضًا.

- مقترح جدول الامتحان وفق ظروف كل مدرسة بشرط الالتزام بموعد بدء الامتحانات والانتهاء منها من يوم 9 يناير إلى 4 فبراير، أما المدارس الخاصة وشأنها بشرط الالتزام بالمواعيد المحددة.

- تسليم النتائج يكون من فبراير جميعها بالمديرية.

- التشديد على تفعيل القرار الجمهوري الخاص بمكافحة الغش والتأكد من طبع الامتحانات وفق المواصفات.

- إعداد الامتحان البديل والاستعداد لظهور أي طارئ، والالتزام بجزئيات المنهج في الامتحان.

- توزيع الطلبة في اللجان وفق التباعد الاجتماعي، بحيث يكون عددهم 14 طالبًا فقط بكل لجنة.

- على الجميع ضبط النفس وحسن التصرف واحتواء المواقف لاجتياز الامتحانات في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد.

- عدم إعلان النتائج إلا بعد الفاكس الوارد من المديرية وعدم تسليم النتائج لأي جهة سوى المديرية.

- الانتهاء من تسليم طلبة الصف الأول الثانوي والمنتظمين بالمدارس الحكومية والخاصة الثانوية فقط أجهزة التابلت.

- الطلبة العائدون من الخارج أو الراسبون يتم تسليمهم أجهزة من رصيد الأجهزة من العام الماضي.

- طالب الصف الأول الثانوي يتسلم جهازًا حديثًا لهذا العام.

- عدم السماح باستخدام الموبايل نهائيًا داخل اللجان.

-عدم عقد امتحانات أيام 6، 7، 8، 19، 25، وهي توافق أيام أعياد الإخوة المسيحيين.

- ارتداء الكمامة للجميع والملاحظ والمراقب والطلبة ولا تهاون والمدير العام هو رئيس عام الامتحانات أما الوكيل فهو رئيس لجنة الإدارة.

- نتيجة الشهادة الإعدادية ليست نتيجة منتهية وليس بها أوائل.

- الصفوف الأولى في ابتدائي ورياض الأطفال ليس لها امتحان.

- امتحان الدمج وفق المواصفات وجاهزية امتحانات الدمج.

- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي أون لاين، ما عدا الدمج والمنازل يعد امتحانًا ورقيًا.

- ممنوع منعًا باتًا تداول أي مستندات على وسائل التواصل الاجتماعي.