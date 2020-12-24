التعليم العالي: 25 مستشفى مخصصة لمصابي كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه تم إعادة المستشفيات الجامعية التي كانت مخصصة للعزل في الموجة الأولى للعمل مرة أخرى بكامل طاقتها في الوقت الحالي في ظل زيادة إصابات كورونا في مصر في الفترة الأخيرة، على مستوى محافظة القاهرة يوجد مستشفى الباطنة التابعة لجامعة القاهرة، ومستشفى القصر العيني الفرنساوي، وفي عين شمس المستشفى الميداني ومستشفى العبور التخصصي، بالإضافة لمستشفى بدر التابع لجامعة حلوان، وهذا على مستوى مستشفيات العزل المتواجدة في الجامعات، بعدد 25 مستشفى.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية المذاعة من خلال قناة «ten»، أن هناك 115 مستشفى آخر به أقسام مخصصة للعزل داخل المستشفيات الجامعية من أجل رفع السعة الاستيعابية للمستشفيات الجامعية في قبول مرضى كورونا، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية مازالت تقوم بدورها في استقبال مرضى الأمراض الأخرى بخلاف فيروس كورونا، وهناك استقبال لجميع الحالات ولا يوجد حصر على كورونا فقط حتى لا يتضرر المرضى الآخرون.

وتابع أنه على الرغم من ارتفاع معدلات الإصابة إلا أن نحو 80% من المصابين لا يحتاجون إلى العزل في المستشفيات وأن المصاب يكون مصابا إما بدون أعراض تماما أو أعراض خفيفة، ولذلك المستشفيات تُخصص للحالات الشديدة أو المتوسطة التي تعاني من عوامل أخرى قد ترجح إصابته بأعراض شديدة، مثل أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر والضعط، وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي، مشددًا على أنه على الرغم من ارتفاع الأعداد إلا أن كل المصابين لا يحتاجون إلى المستشفيات لأن الأعراض بسيطة لدى الكثيرين.

وأردف أن العزل المنزلي هو المرشح والمنصوح به علميا وعمليا لأصحاب الأعراض الخفيفة وبدون أعراض، ولذلك حجم الإشغال في المستشفيات الجامعية ليس كبيرًا، وهناك أماكن موجودة في المستشفيات، الدولة دائما تتوقع الأسوأ وتعد نفسها لذلك، وتسعى جاهدة لتقليل الإصابات وعدم الاحتياج لدخول المستشفيات.