عمرو دياب لمتابعيه من داخل الاستوديو: جاهزين لأول أغنية؟

شوّق الفنان الكبير عمرو دياب جمهوره، بنشر صورة له من داخل استوديو الصوت، أثناء وضع اللمسات الأخيرة على أغنيات ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ»، برفقة مهندس الصوت أمير محروس.

وكتب «الهضبة» في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل «فيسبوك»: «الآن مع مهندس الصوت أمير محروس.. جاهزين لأول أغنية؟».

ألبوم عمرو دياب الجديد يتضمن 12 أغنية من بينها 10 أغنيات جديدة وأغنية توزيع جديد وأغنية قديمة وهي «الجو جميل» التى كان قد طرحها بطريقة السنجل.

يا أنا يا لأ: «كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي».

محسود: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي».

شكراً: «كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم».

عايز أعمل زيك: «كلمات: تامر حسين - ألحان: إسلام ذكي - توزيع: رامي سمير».

طبل:«كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما».

بتهزر:«كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير».

فاكرني ياحب: «كلمات: صابر كمال - ألحان: وليد سعد - توزيع: أحمد عادل».

وانا معاك: «كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي».

يا دلعو: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي».

من العشم: «كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي».

محسود:«كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي».

الجو جميل:«كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل».

وتم مكساج وديجيتال ماستر الألبوم مع مهندس الصوت أمير محروس، أما تسجيل صوت أندرو داوود - شيري شكري والإنتاج لشركة «ناي».

ويتعاون «الهضبة» في ألبومه الجديد مع عدد كبير من نجوم الشعر والتلحين والتوزيع، مثل أيمن بهجت قمر، تركي آل الشيخ، تامر حسين، بهاء الدين محمد، خالد تاج الدين وأحمد المالكي في الشعر، أما ألحان أغنيات الألبوم الجديد فستكون من نصيب خالد عز، محمد يحيي، عزيز الشافعي، شريف الغندور، والتوزيع الموسيقي يشارك به كل من أسامة الهندي وعادل حقي والماسترينج موزع بين عادل حقي وأمير محروس.