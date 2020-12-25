محمد حفظي: الناس اتكلمت عن السينما أكتر من الفساتين في مهرجان القاهرة

قال محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن تنظيم دورة هذا العام من مهرجان القاهرة السينمائي كان أمرا صعبا، في ظروف فيروس كورونا المستجد، ولكن أفضل شيء فيه أن «الناس اتكلمت على السينما أكتر من الفساتين، والجميع كانوا ملتزمين»، والجميع كان مهتما بالأفلام والفعاليات، والورش، والمحتوى الخاص بالمهرجان إلى جانب الشكل لأنه مهم أيضا، والفضل في ذلك يعود إلى الفريق الذي عمل لشهور قبل المهرجان.

لقطة لطيفة مع لبلبة

وأضاف «حفظي» في لقاء مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة، أنهم حصلوا على الموافقة بإقامة المهرجان في منتصف شهر سبتمبر، وكانوا يرغبون في إستكمال تمويل هذه النسخة من المهرجان، وبعدها وجدوا دول أوروبا بدأت تغلق مرة أخرى بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا، وما كان متاحا في مهرجان الجونة لم يكن متاحا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبعض الضيوف لم يستطيعوا الحضور بسبب إغلاق الحدود، ولكن في النهاية حضر 200 شخصية.

مخرج عالمي في المهرجان

وتابع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، أن أهم الضيوف الذين كانوا من ضمن حضور الدورة الماضية لمهرجان القاهرة السينمائي هو أليكساندر سوكوروڤ، وهو مخرج عالمي، وعمل لقطة لطيفة جدا في ختام المهرجان مع الفنانة لبلبة «في إشارة إلى تقديمه باقة ورد لها» وفي هذه اللقطة نسي الإعلان عن جائزة الهرم الذهبي، بسبب شغفه بالفنانة لبلبة، كما حضر أيضا الكثير من الضيوف الكبار، وكانوا حريصين على المجئ إلى مصر رغم هذه الظروف، مثل المخرج الكبير كريستوفر كامبتون، الذي يحب مصر جدا، وهو حاصل على جائزة الأوسكار، وفي وقت سابق كتب مسرحية عن طفولته التي عاشها في مصر، لأنه إضطر إلى الرحيل عنها مع أهله الإنجليز.

يذكر أن الكاتب والسيناريست محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في نسخته الـ42، حل ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة اليوم الجمعة، حيث تحدث عن تفاصيل وكواليس إقامة المهرجان.