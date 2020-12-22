للصيانة.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بفصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة غدا الأربعاء، من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

وكشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر بأن قطع التيار الكهربائي سيشمل مناطق "سينزو مول بالطريق الدائري، قرية الجنجل، الكمين الجنوبي، قرية مورنينج ستار، محطة فودافون بالكيلو 9، قرية الدولفين، قرى سهل حشيش" بسبب الصيانة، وأضاف المصدر أن قطاع الكهرباء ينسق مع مجالس المدن فيما يخص الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

و فى إطار تحسين منظومة الإنارة العامة ورفع كفاءة أعمدة الانارة بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية، كلف اللواء ايهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، قسم الكهرباء بالمرور على جميع أعمدة الإنارة وتغطية جميع الفتحات وتأمينها لحماية الموطنين وتحسبا لأي خطر محتمل حال سقوط أمطار ورصد أي أعطال وإصلاح الخلايا الكهربائية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحفاظا على الشكل الحضاري للمدينة.