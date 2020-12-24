الأنصاري: تشكيل لجنة لتطوير مركزين بالفيوم ضمن المبادرة الرئاسية

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بسرعة رصد الاحتياجات والمتطلبات لتطوير مركزي إطسا ويوسف الصديق، مشدداً على وضع رؤية متكاملة بالتنسيق بين مختلف الجهات لوضع خطة التطوير للمركزين، لافتاً إلى تشكيل لجنة التخطيط المحلي لوضع خطة التطوير على أسس علمية واحتياجات واقعية، استعداداً لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والمهندس مجدي ربيع مدير عام إقليم شمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات، ورئيسي مجلسي مدينتي إطسا ويوسف الصديق، ومديري التخطيط بهما، لوضع آليات الرؤية الشاملة لتطوير المركزين.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم بأنّ الاجتماع تناول آليات التخطيط والمشروعات العالقة، والمشروعات الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز بها وجداولها الزمنية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، مشيراً إلى أن المحافظ شدد على وضع الرؤية الشاملة للتشبيك بين المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات التى ستدخل في حيز التطوير ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

وأكد المحافظ على العمل التشاركي من خلال التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات لكى لا تتعارض رؤية قطاع مع قطاع آخر عند وضع رؤيتهم لخطة التطوير، بناء على المتطلبات والاحتياجات الفعلية لمركزي إطسا ويوسف الصديق، مشدداً على دراسة الخطة الاستراتيجية للمحافظة والمشروعات التى يتم تنفيذها من خلالها لفترة 3 سنوات قادمة لتكون الرؤية أكثر وضوحاً، مع رصد الاحتياجات بالقطاعات الخدمية والتنموية، مع أولوية تنفيذ المشروعات التى تتشابك فيها أكثر من جهة، لتحقيق أقصى استفادة واستهداف أكبر عدد من المواطنين.

وكشف المحافظ عن عرض خطط تطوير المركزين على مجلس الوزراء خلال شهر يناير 2021، للوصول إلى الخطوات التنفيذية على أرض الواقع بناءً على التوقيتات التى تحددها الدولة، مؤكداً على رصد الواقع الفعلى خلال وضع تلك الخطط من قبل اللجنة المختصة بهذا الشأن، مع دراسة الأثر البيئي والاقتصادى والاجتماعي للمناطق المستهدفة بالتطوير، والعمل على الرؤية المستقبلية، موجهاً بتوفير الخطة الاستراتيجية للمحافظة لأعضاء اللجنة المختصة للعمل على رؤية واضحة، مع الوضع في الاعتبار رؤية مصر 2030.

ولفت محافظ الفيوم أن تطوير المركزين من خلال المبادرة الرئاسية يأتي على رأس أولوياته شخصياً مؤكداً على عقد اجتماعات دورية مع اللجان المختصة لحين تنفيذ هذا التطوير على أرض الواقع، مما يحدث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالمركزين، مشدداً على دراسة الاحتياجات الخاصة بشبكة الطرق، وموجهاً على مراجعة كافة الطرق بالمركزين من طرق رئيسية وطرق بديلة وطرق دائرية أو عرضية، لوضعها حيز التطوير لتيسير الحركة وسهولة التنقل.

وكشف المحافظ عن تشكيل اللجنة المحلية للتخطيط مكونة من: ممثل عن الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، وهيئة الأبنية التعليمية، ومديري التخطيط بقطاعات الطرق والتعليم والصحة والإسكان والطب البيطري والزراعة والري والشباب والرياضة وممثل عن الديوان العام وجهاز تنمية المشروعات ورؤساء المراكز المستهدفة ومديري التخطيط بهما، وغيرها من الجهات ذات الصلة، وتختص تلك اللجنة لوضع رؤيتها الشاملة للتطوير.