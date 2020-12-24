الأنصاري: تشكيل لجنة لتطوير مركزين بالفيوم ضمن المبادرة الرئاسية
كتب:
أسماء أبو السعود
07:01 م | الخميس 24 ديسمبر 2020
اجتماع لوضع آليات الرؤية الشاملة لتطوير مركزين بالفيوم ضمن 1000 قرية
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بسرعة رصد الاحتياجات والمتطلبات لتطوير مركزي إطسا ويوسف الصديق، مشدداً على وضع رؤية متكاملة بالتنسيق بين مختلف الجهات لوضع خطة التطوير للمركزين، لافتاً إلى تشكيل لجنة التخطيط المحلي لوضع خطة التطوير على أسس علمية واحتياجات واقعية، استعداداً لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والمهندس مجدي ربيع مدير عام إقليم شمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات، ورئيسي مجلسي مدينتي إطسا ويوسف الصديق، ومديري التخطيط بهما، لوضع آليات الرؤية الشاملة لتطوير المركزين.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم بأنّ الاجتماع تناول آليات التخطيط والمشروعات العالقة، والمشروعات الجاري تنفيذها ونسب الإنجاز بها وجداولها الزمنية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، مشيراً إلى أن المحافظ شدد على وضع الرؤية الشاملة للتشبيك بين المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات التى ستدخل في حيز التطوير ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية.
وأكد المحافظ على العمل التشاركي من خلال التنسيق المتبادل بين مختلف الجهات لكى لا تتعارض رؤية قطاع مع قطاع آخر عند وضع رؤيتهم لخطة التطوير، بناء على المتطلبات والاحتياجات الفعلية لمركزي إطسا ويوسف الصديق، مشدداً على دراسة الخطة الاستراتيجية للمحافظة والمشروعات التى يتم تنفيذها من خلالها لفترة 3 سنوات قادمة لتكون الرؤية أكثر وضوحاً، مع رصد الاحتياجات بالقطاعات الخدمية والتنموية، مع أولوية تنفيذ المشروعات التى تتشابك فيها أكثر من جهة، لتحقيق أقصى استفادة واستهداف أكبر عدد من المواطنين.
وكشف المحافظ عن عرض خطط تطوير المركزين على مجلس الوزراء خلال شهر يناير 2021، للوصول إلى الخطوات التنفيذية على أرض الواقع بناءً على التوقيتات التى تحددها الدولة، مؤكداً على رصد الواقع الفعلى خلال وضع تلك الخطط من قبل اللجنة المختصة بهذا الشأن، مع دراسة الأثر البيئي والاقتصادى والاجتماعي للمناطق المستهدفة بالتطوير، والعمل على الرؤية المستقبلية، موجهاً بتوفير الخطة الاستراتيجية للمحافظة لأعضاء اللجنة المختصة للعمل على رؤية واضحة، مع الوضع في الاعتبار رؤية مصر 2030.
ولفت محافظ الفيوم أن تطوير المركزين من خلال المبادرة الرئاسية يأتي على رأس أولوياته شخصياً مؤكداً على عقد اجتماعات دورية مع اللجان المختصة لحين تنفيذ هذا التطوير على أرض الواقع، مما يحدث تنمية شاملة للقطاعات الخدمية والتنموية بالمركزين، مشدداً على دراسة الاحتياجات الخاصة بشبكة الطرق، وموجهاً على مراجعة كافة الطرق بالمركزين من طرق رئيسية وطرق بديلة وطرق دائرية أو عرضية، لوضعها حيز التطوير لتيسير الحركة وسهولة التنقل.
وكشف المحافظ عن تشكيل اللجنة المحلية للتخطيط مكونة من: ممثل عن الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، وهيئة الأبنية التعليمية، ومديري التخطيط بقطاعات الطرق والتعليم والصحة والإسكان والطب البيطري والزراعة والري والشباب والرياضة وممثل عن الديوان العام وجهاز تنمية المشروعات ورؤساء المراكز المستهدفة ومديري التخطيط بهما، وغيرها من الجهات ذات الصلة، وتختص تلك اللجنة لوضع رؤيتها الشاملة للتطوير.