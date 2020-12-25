وزير الهجرة عن أزمة العالقين بالإمارات: «بنحس بالمواطن ومانقدرش نسيبه»

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تعمل دائمًا على تسهيل مهام المصريين المسافرين في الخارج، وفي ذلك الإطار تم حصر أعداد المصريين المسافرين إلى دولة الكويت، وتبين وجود عدد من المصريين العالقين في دولة الإمارات لحين فتح السفر من الإمارات إلى الكويت: «بنحس بالمواطن ومانقدرش نسيبه ونقول له ظروف طارئة».

"مكرم": تفعيل مبادرة «خلينا سند لبعض في الخارج» ساهم في تخفيف الأزمة

وأضافت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنه جرى تفعيل مبادرة «خلينا سند لبعض في الخارج» وبعد ذلك التفعيل قام عدد من المصريين في الخارج بدولة الإمارات وخاصة إمارة دبي، بتوفير أماكن إقامة للعالقين المصريين في دولة الإمارات لحين فتح دولة الكويت أبوابها لقدوم المصريين وغيرهم.

"الهجرة": حال لم تقم الكويت بفتح أبوابها سيتم إعادة المصريين مرة أخرى

وأوضحت أنه وفي حال لم تقم دولة الكويت بفتح أبوابها مرة أخرى سيتم التواصل مع وزارة السياحة والآثار لتسهيل إعادة المصريين من دولة الإمارات إلى مصر مرة أخرى.

ووجهت وزيرة الدولة وشؤون المصريين بالخارج، الشكر للدكتور على جمعة وجمعية «مصر الخير» على موافقته على تكفل مصاريف إقامة عدد كبير من المصريين في دولة الإمارات، حيث جرى تسكين أغلبهم ويتبقى تسكين العدد المتبقي لحين وصول المصاريف التي وافق عليها الدكتور جمعة لهم.

وكانت وزير الهجرة أكدت من قبل أنَّ مؤسسة «مصر الخير»، ستتحمل نفقات الإقامة الخاصة بالمصريين العالقين ممن انتهت فترة حجرهم وإقامتهم بالفنادق بدولة الإمارات، حيث كان من المقرر لهم السفر خلال اليومين الماضيين، ولن يتمكّنوا من سداد قيمة الإقامة.

جاء ذلك في إطار متابعة الوزارة لموقف المصريين العالقين بدولة الإمارات، عقب تعليق الطيران في دولة الكويت، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات السياحية، لبحث دعم ومساعدة المصريين العالقين بالإمارات.