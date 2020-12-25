لأول مرة.. ملحن سعودي يشارك فى مشوار عمرو دياب بـ«يا دلعوا»

للمرة الأولى فى تاريخ عمرو دياب الغنائي، يشارك ملحن سعودي فى تلحين أغنية خاصة للهضبة، وذلك بعد أن وضع الملحن «سهم» السعودي الجنسية لحن اغنية «يا دلعوا» إحدى أغنيات البومه الجديد يا أنا يا أنت الذى طرح منذ قليل عبر احدى المنصات الخاصة لشركة اتصالات مصرية.

وأغنية «يا دلعوا» هي من كلمات الشاعر السعودي تركي ال الشيخ ومن توزيع عادل حقي، ومن الحان سهم الذى يعد واحدا من أهم ملحنى المملكة العربية السعودية والخليج، ويطلق عليه البعض بليغ حمدي الخليج.

ألبوم عمرو دياب الجديد يتضمن 12 أغنية من بينها 10 أغنيات جديدة وأغنية توزيع جديد وأغنية قديمة وهي «الجو جميل» التى كان قد طرحها بطريقة السنجل.

يا أنا يا لأ:«كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي».

محسود:«كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي».

شكراً:«كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم».

عايز أعمل زيك:«كلمات: تامر حسين - ألحان: إسلام ذكي - توزيع: رامي سمير».

طبل:«كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما».

بتهزر:«كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير».

فاكرني ياحب:«كلمات: صابر كمال - ألحان: وليد سعد - توزيع: أحمد عادل».

وانا معاك:«كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي».

يا دلعو:«كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي».

من العشم:«كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي».

محسود:«كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي».

الجو جميل:«كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل».

وتم مكساج وديجيتال ماستر الألبوم مع مهندس الصوت أمير محروس، أما تسجيل صوت أندرو داوود - شيري شكري والإنتاج لشركة «ناي».