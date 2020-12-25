مخرج مسلسل «إسعاف يونس»: تجربة جديدة لاقت استحسان الكثيرين

قال المخرج معتز التوني، مخرج مسلسل «إسعاف يونس»، إنه أثناء تصوير المسلسل لم يقم برفع صوته على الممثلين في العمل الفني، كما أن تجربه العمل يراها جديدة و مختلفة وستلاقي الاستحسان لدى الكثيرون.

التوني: حبيت المشروع وده فرق جدا معايا

وأضاف «التوني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» و الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وخلال قراءته للعمل الفني تولد لديه عدد كبير من الأفكار المختلفة التي أوصلت المسلسل في النهاية إلى ذلك الشكل الجيد الذي خرج به إلى النور إلى جموع المشاهدين: «حبينا المشروع، و ده فرق جدا معايا».

التوني: الفنان محمد أنور لا يعرف كيفية قيادة الموتوسيكلات

و أوضح أن الفنان محمد أنور لا يعرف كيفية قيادة الموتوسيكلات في الأساس، كما أن الفنانة سارة سلامة قامت «بتخريب» عدد من أماكن التصوير الخاصة بالمسلسل الأخير.

ودارت أحداث المسلسل «إسعاف يونس» فى إطار علاقة حب جمعت ما بين الفنان محمد أنور و الفنانة سارة سلامة، بعدما ظهر بشخصية طبيب خلال مجريات أحداث الحلقات العشر، وخلال المشاهد يتبين بأنه سيقع في غرام فتاة جميلة قام برؤيتها للمرة الأولي خلال المسلسل، و من ثم قرر أن يتحدث مع والدته «هناء الشوربجى» ليتزوجها فيما بعد، و تتوالى أحداث المسلسل.

"إسعاف يونس"، بطولة الفنان محمد أنور، و الفنانة سارة سلامة، و الفنانة منة عرفة، و الفنان محمد علي رزق، والفنانة إيمان السيد، و الفنان أحمد محارب، و العمل من تأليف المؤلف فاروق هاشم، و المؤلف مصطفى عمر، و كتابة أحمد محارب، و خليفة سمير، و أحمد فوزي، و إخراج معتز التوني، و إنتاج شركة سينرجي.