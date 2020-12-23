مواعيد عرض مسلسل ضربة معلم والقنوات الناقلة

على مدار الأسابيع الماضية، تربع مسلسل ضربة معلم، آخر أعمال الفنان محمد رجب، على عرش تريند محرك البحث العالمي جوجل، خاصة وأن عددا كبيرا من النجوم يشارك في العمل الذي يعد ثالث تعاون بين رجب، والمخرج إسماعيل فاروق، الذي عمل معه في فيلم الخلبوص في 2015، ثم مسلسل الأخ الكبير في 2019.

وتعرض «الوطن»، استمرارا لخدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، ولمحبي مسلسل ضربة معلم، مواعيد عرض العمل الدرامي، والقنوات الناقلة، وترددها، وذلك في السطور التالية.

مواعيد عرض مسلسل ضربة معلم

يعرض مسلسل ضربة معلم، على مجموعة قنوات CBC الفضائية، في المواعيد التالية:

يعرض على قناة سي بي سي الفضائية، 5 أيام في الأسبوع، بداية من السبت وحتى الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

ويعرض المسلسل على قناة cbc دراما، في الساعة 11 مساءً، وتعاد الحلقة مرتين، الأولى في الخامسة صباحًا، والمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرًا من اليوم التالي.

تردد قناتي سي بي سي الفضائية ودراما

ويمكن لمحبي مسلسل ضربة معلم، متابعة قناتي سي بي سي، من خلال:

تردد: 11727

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

لكن مع العلم أنه بداية من يناير المقبل، سيجري تعديل التردد ليصبح كالتالي:

التردد: 11758

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ:5/6

معدل الترميز:27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

مسلسل ضربة معلم

تدور أحداث مسلسل ضربة معلم، حول «جابر» الشاب المصري الذي يأتي من الطبقة المتوسطة، ويعمل كعتال في إحدى الشركات، ويعجب صاحب العمل الذي يقوم بدوره الفنان الكبير رياض الخولي، بأخلاق وشهامة البطل، لذا يعتمد عليه في كثير من الأمور التي تتعلق بعمله، مما يؤدى إلى غضب ابن الفنان رياض، ويبدأ في صنع مشاكل وعقبات أمام البطل، وتتوالى الأحداث.

مسلسل ضربة معلم، بطولة محمد رجب ومي سليم ومحمد نجاتي ورياض الخولي ورانيا فريد شوقي وهاجر أحمد ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وأنعام سالوسة وياسمين البشبيشي، من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إسماعيل فاروق.