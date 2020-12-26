محمد أنور: لوكيشن تصوير «إسعاف يونس» من «أتفه» أماكن التصوير

استضافت الفقرة الحوارية الأخيرة لبرنامج «مساء DMC» بطلين من مسلسل «إسعاف يونس»، والذي يتم عرضه حاليا على منصة «Watch It».

وقال الفنان محمد أنور، إن لوكيشن تصوير مجريات مسلسل «إسعاف يونس» والذي يتم عرضه حاليا على منصة «Watch It» هو أحد «أتفه» أماكن التصوير الذي قام بالظهور فيه خلال الفترة الماضية، نظرا لكثرة التفاعل ما بين الممثلين بشكل لطيف، كما جرى التجهيز للعمل منذ 7 أشهر.

أنور: مشاهدة العمل على أبلكيشن الناس بقت شايفه حاجة حلوة وسريعة

وأضاف «أنور»، خلال استضافته بالبرنامج، أن ردود الفعل الذي لقاها من قبل عدد من المشاهدين وصفها بـ«غير الطبيعية» من قبل مشاهدي العمل: «فكر مشاهدة العمل على أبلكيشن الناس بقت شيفاه حاجة حلوة وسريعة ومن غير إعلانات».

أنور: يجري التحضير لـ20 حلقة جديدة ومنفصلة للمسلسل

وأوضح أنه يجرى التحضير حاليا إلى 20 حلقة جدد من المسلسل خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر طرحه كاملا على شاشات التلفاز خلال فترة قريبة.

أنور: المخرج معتز التوني وش السعد عليا وعلى ناس كتير

وأكد أنه يرى المخرج «معتز التوني» وش السعد بالنسبة له وللكثيرون من الممثلين أقرانه خلال الفترة الماضية، حيث حظيت الأعمال التي قام «التوني» بإخراجها وجميعها كوميدي بالنجاح الباهر، كما و أن المسلسل هو أول بطولة منفرده له.

وأشار إلى أنه وأثناء القيام بتصوير المسلسل، كان من المنتظر تصويره لأحد الأعمال الدرامية، ولكن ومع ظهوره في المسلسل تقرر عدم مشاركته في العمل الجديد، كما أنه سيقوم قريبا بالظهور في إحدى المسرحيات التي سيجرى تقديمها قريبا.

سارة سلامة: تدربت كثيرا على دور «الساحرة» بمسلسل «إسعاف يونس»

من جانبها، قالت الفنانة سارة سلامة، إنها قامت بالتدريب بشكل كبير على دور «الساحرة» خلال مجريات مسلسل «إسعاف يونس» و الذي يتم عرضه حاليا على منصة «Watch It».

سلامة: تجربة منصات المشاهدة تجربة فريدة

وأضافت «سلامة»، خلال استضافتها بالبرنامج، أنها ترى بأن تجربة الأعمال الفنية على منصات المشاهدة هي تجربة فريدة من نوعها، ولاقت استحسان الكثير من المواطنين، وذلك نظرا لأن الجيل الحالي دائما ما يرغب في مشاهدة الأعمال التلفزيونية بدون إعلانات وبشكل مباشر عبر المنصات المختلفة.

وأوضحت أنها ظهرت من قبل في فيلم «كنجر حبنا»، وفيه أكد لها الفنان رامز جلال على كونها ممثلة «كوميدية» ولها مستقبل رائع في ذلك المجال، وهو ما دفعها للظهور في المسلسل الجديد بعدما طلب منها زميلها «محمد أنور» ذلك.

وأكدت أنها تقوم حاليا بقراءة عملين دراميين جدد ومن المنتظر أن تظهر فيهما قريبا.