إمكانية التوصيل للمنزل..ضوابط تجدد رخصة السيارة من خلال المحفظة الذكية

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية، القروض الشخصية، و الأوعية الادخارية، التي تناسب احتياجات العملاء، لجذب المزيد منهم، ويقدم البنك التجاري الدولي للعملاء خدمة تجديد رخصة السيارة من خلال المحفظة الذكية التابعة للبنك.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، التفاصيل الكاملة، لخدمة تجديد رخصة السيارة من خلال المحفظة الذكية التابعة للبنك، الحد الأقصى اليومي للدفع من خلال المحفظة، الأوراق المطلوبة لترخيص السيارة من خلال المحفظة الذكية لبنك الـ «cib»، شروط تجديد رخصة السيارة من خلال المحفظة الذكية التابعة للبنك، وفقا لسياسة البنك المعلنة.

ضوابط تجديد رخصة السيارة من خلال المحفظة الذكية التابعة لبنك الـcib

أتاح البنك التجاري الدولي لعملائه، خدمة تجديد رخصة السيارة من خلال المحفظة الذكية، بجميع وحدات المرور القاهرة والجيزة، وذلك عبر بوابته الإلكترونية الرسمية وفق الشروط التالية:

ـ ألا تكون السيارة لديها أي إجراءات تحتاج إلى أن تكتمل في وحدة المرور، على سبيل المثال فحص السيارة، وتوفير وثائق رسمية من البيع، حظر خطاب البنك.

ـ في حالة استكمال جميع المتطلبات، ستكون العملية ناجحة وسيتم الاتصال بالعميل من خلال خدمة العملاء ثاني يوم عمل لأخذ بياناته والعنوان الذي ستصلك عليه الرخصة، وسيحصل العميل على الرخصة خلال 7 أيام عمل.

ـ يجب أن تكون السيارة ملاكي.

ـ يجب أن تكون السيارة أقل من CC2030.

ـ لم يمر شهر على تاريخ انتهاء الترخيص .

ـ عدد سنوات التجديد لا يجب أن يتعدى سنة الفحص.

ـ خدمة التوصيل غير متاحة في حالة الفحص الفني أو الحظر.

الحد الأقصى اليومي للدفع من خلال محفظة البنك التجاري الدولي

حدد البنك التجاري الدولي الحد الأقصى اليومي لدفع أي فاتورة من خلال المحفظة الذكية هو 6 آلاف جنيه مصري.

المستندات المطلوبة لترخيص السيارة من خلال المحفظة الذكية لبنك الـ cib

ـ بطاقة الرقم القومي.

ـ رقم لوحة السيارة.

ـ عدد سنوات التجديد.

ـ رقم الهاتف في حالة التأمين الإلزامي.

ـ طلب تلقي الرخصة على المنزل.