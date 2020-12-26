«وحياة أبوك» و«أسخم».. كلمات جريئة لعمرو دياب في«فاكرني يا حب»

طرح الفنان الكبير عمرو دياب، أولى أغنيات ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ»، عبر إحدى خدمات الاتصالات المصرية، وتطبيق «أنغامي»، وهي أغنية «فاكرني يا حب»، التى كتبها الشاعر صابر كمال ولحنها وليد سعد ووزعها عادل حقي.

وظهرت جرأة الكلمات من بدايتها، حيث يقول فيها «دياب» كلمات لم يعتد جمهوره على سماعها منه مثل «وحياة ابوك»، و«غشيم» و«قمار»، و«أغطس وقب».

وتقول كلمات الأغنية كاملة

(أهو ده اللي كنت خايف مِنّه.. وعُمر الخوف ما يرُدّ قَدَر

عفريت الحب عليّا حَضَر

وده قلبته سِم وياما غدَر

تاجر غشيم وتجارته قُمار

يا بتكسب دوبل يا تروح هَدَر

فاكرنى يا حب؟ أنا زبونك السقع المضمون

كان قلبي هنا عندك مرهون

واديتني من الصنف المجنون

أبو العقد والذي منه

فاكرني يا حب أيوه اللي غفلته عليك نور

ورجعتلك بعدها مقهور

خدت غيره بعد شهور

طلع اللى بعده أسخم منه

أكرمني يا حب المرة دي

متحطيش فوق جرحي حجر

أكرمني يا حب وحياة أبوك).

ألبوم عمرو دياب الجديد يتضمن 12 أغنية من بينها 10 أغنيات جديدة وأغنية توزيع جديد وأغنية قديمة وهي «الجو جميل» التى كان قد طرحها بطريقة السنجل.

يا أنا يا لأ:«كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي».

محسود:«كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي».

شكراً:«كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم».

عايز أعمل زيك:«كلمات: تامر حسين - ألحان: إسلام ذكي - توزيع: رامي سمير».

طبل:«كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما».

بتهزر:«كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير».

فاكرني ياحب:«كلمات: صابر كمال - ألحان: وليد سعد - توزيع: أحمد عادل».

وأنا معاك:«كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي».

يا دلعو:«كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي».

من العشم:«كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي».

محسود:«كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي».

الجو جميل:«كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل».

وتم مكساج وديجيتال ماستر الألبوم مع مهندس الصوت أمير محروس، أما تسجيل صوت أندرو داوود - شيري شكري والإنتاج لشركة «ناي».