يسرا اللوزي ترد على شائعات عمليات التجميل: «متفهمة تفكير الناس»

قالت الفنانة يسرا اللوزي، تعليقا على صورها في مهرجان القاهرة السينمائي، والانتقاد الذي تعرضت له، واتهامها بالخضوع لعمليات تجميل، إن أي صورة يمكن أن تتسبب في ظهور شائعات، ولكن من المفترض أن الناس يعرفون جيدا أنها وضعت حديثا.

اللوزي: لن أنفي شائعات عمليات التجميل

وأضافت «اللوزي» في لقاء مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الجمعة: «أنا متفهمة لية الناس بيفتكروا الممثلات بيعملوا عمليات تجميل، وأنا مش هنفي الموضوع، ولكن كان هناك تنمر بخصوص الوزن، وهذا لأول مرة أعاني منه، واستغربت إنه إحنا في مجتمع شرقي وأجسام السيدات ليست مثل الأوروبيين، وأكيد اللي علقوا على الصورة عندهم ناس أنجبوا وفاهمين ده».

اللوزي: ترددت في الانضمام لمهرجان القاهرة السينمائي

وكشفت أنها ترددت في قبول المشاركة في لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة السينمائي، لأنها وضعت حديثا، وخافت أن يتعارض هذا مع مواعيد رضاعة ابنتها الصغيرة، ولكنها عندما تحدثت مع محمد حفظي، رئيس المهرجان، وطمأنها.

وتحدثت عن تجربتها في لجنة التحكيم وقالت: «النقاش كان صعب في لجنة التحكيم، والأمر صعب، ويفرق كثيرا الناس اللي في اللجنة، ويكون هناك صراع ما بين فيلم يناقش فكرة مطروحة على الساحة، وما بين الجودة في العمل الفني».

تفاصيل فيلم العنكبوت

أما بالنسبة لفيلم «العنكبوت» الذي تشارك فيه مع الفنان أحمد السقا، فقالت: «اكتشفت أني حامل قبل قبول سيناريو فيلم العنكبوت، وتحدثت مع المخرج، فطمأنها وقال لها إن العمل سيتم في 8 أيام فقط، ولكن نظرا لتوقف العمل بسبب فيروس كورونا، وبعض الأمور الإنتاجية فإن الفيلم تأخر، وانتهى التصوير بعد ما بنتي بقى عندها 7 شهور، والفيلم ده أنفق عليه الكثير من الأموال ولذلك ربما يكون صناع العمل ينتظرون انتهاء جائحة فيروس كورونا من أجل عرضه».