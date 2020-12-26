حبس عامل طباعة ضبط أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله بقليوب

أمرت نيابة قليوب بإشراف المستشار محمد حته المحام العام لنيابات جنوب بنها، بحبس عامل طباعة 4 أيام، على ذمة التحقيقات، لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزله بقرية طنان التابعة لمركز قليوب.

كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا بالواقعة من مأمور مركز قليوب.

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، والمقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب، وبالفحص تبين أن المنزل مقام من 3 طوابق على مساحة 65 مترا ومكونا من ثلاث حجرات وصالة ملك ورثة «عبد الفتاح م. ح.».

وتبين أن المتهم هو ابن صاحب المنزل ويدعى «أحمد ع.» 27 سنة، عامل بشركة طباعة، كما تبين وجود حفرة داخل إحدى الغرف بعمق 10 أمتار وقطر 1.5متر.

وتم ضبط أدوات الحفر وهي عبارة عن سلم خشبى - حبل - عربة ترولي - كوريك - فأس.

وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بقيامه بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بحثاً عن الثراء السريع لوجود كنز أثري أسفل منزله.

في وقت سابق أمرت النيابة العامة بشبين القناطر بإشراف المستشار علي حسن المحام العام لنيابات شمال بنها، بحبس مسجل خطر 4 أيام، أطلق الرصاص ابتهاجا بزفاف صديقه بشبين القناطر، فأصاب مزارع بطلق ناري في الرأس خلال نقل أثاث عروس في شبين القناطر.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام وضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة والإستعلام عن حالة المصاب

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد تلقيه بلاغا بإصابة «م ع ع» 50 سنة مزارع بكسر بالجمجمة نتيجة الإصابة بطلق نارى.

انتقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث المركز، وبسؤال المصاب قرر أنه أثناء حضورة حفل نقل أثاث زواج أحدى الفتيات بقريته، قام أحد المتواجدين بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى «طبنجة» كانت بحوزته، ففوجئ بحدوث إصابته ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة.

بالفحص تبين أن المتهم صديق العريس ويدعى «ع. م. ص» 39 سنة، مسجل خطر وسبق اتهامه في 13 قضية وهروب من المراقبة وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعه طبنجة 9 مم. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.