أستاذ تشريح: مستشفى جامعي رفض استقبال زوجتي المصابة كورونا

قال الدكتور فؤاد فرج، أستاذ التشريح بطب بيطري القاهرة، وصاحب واقعة الإصابة بكورونا ورفض دخوله مستشفى الجامعة، إنه سيقوم بالذهاب إلى مستشفي العزل بصحبه زوجته، اليوم، في جامعة عين شمس، بتوصية من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي: «كلمني من رقمه الشخصي، وقالي أي شئ تحتاجه اتصل بيا فورا».

وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية» والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قضائية «MBC مصر»، أنه أصيب بفيروس كورونا وزوجته منذ أسبوع بسبب انتقال الفيروس لهما من قبل ابنهما ذي الـ17 عاما، وذلك خلال إجراء الفحص الطبي عليه من قبل النادي الأهلي، كونه أحد لأعبي الفريق «كرة الماء».

وأوضح أنه بسبب سوء الحالة الصحية لزوجته وعدم قدرتها على التنفس، قام بالذهاب بصحبتها إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي كونه المكان المخصص لعلاج أعضاء هيئة التدريس، وعلى الباب رفض الموظف المسؤول عن الأمن الدخول، وحينها قام بمهاتفة المسؤول والذي طلب منه الذهاب إلى مستشفى الباطنة، وعندما ذهب رفض المستشفى استلام زوجته: «زوجتي كانت معايا في العربية بتموت ولونها بيغير».

وأكد أنه في أعقاب ذلك، ذهب لأحد المستشفيات الخاصة وتم وضعها على جهاز الطوارئ وجرى وضعها على جهاز الأكسجين وقاموا بإجراء أشعة لها على الصدر وتم عزلها، وعندما أخبرهم بكونها عضو في نقابة الأطباء أخبروه بأن النقابة لا تساهم في مرضي فيروس كورونا، وعندما سألهم على تحمل تكاليف علاجها أخبروه بأن الليلة ستكلفة 16 ألف جنيه: «كانوا عايزين 3 أيام تحت الحساب».